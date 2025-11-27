¡Éxito en el Espacio! Tripulación de EE. UU. y Rusia atraca en la ISS para misión de 8 meses【Video】

Chris Williams, astronauta de la NASA, ha llegado a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la nave Soyuz MS 28, donde se adentrará en un emocionante período de ocho meses de investigación y exploración. Junto a él, los cosmonautas rusos Sergei Mikaev y Sergei Kud Sverchkov conforman un equipo listo para afrontar importantes desafíos en el espacio.

Misiones de Investigación y Tecnología

Durante su estancia, Williams se dedicará a estudios científicos y pruebas tecnológicas que tienen como objetivo preparar la próxima fase de exploración espacial y mejorar la vida en nuestro planeta. La NASA ha destacado la importancia de estos proyectos, ya que contribuirán significativamente al avance del conocimiento humano.

Un Calendario Llena de Actividades

El equipo permanecerá en órbita hasta julio de 2026 y se involucrará en una serie de experimentos destacados y dos caminatas espaciales programadas. Esta misión no solo beneficiará la investigación científica, sino que también fomentará la colaboración internacional en el ámbito espacial.