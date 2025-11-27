Éxito en la cirugía del gobernador Martín Llaryora en el Hospital San Roque de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se encuentra en proceso de recuperación trassometerse a una intervención exitosa por una hernia abdominal en el Hospital San Roque.

El subsecretario de Gestión Hospitalaria de la Provincia, Sebastián Faule, brindó detalles sobre el estado de salud del gobernador, afirmando que «fue exitoso, está bien y ya se encuentra en sala común». La operación, realizada esta mañana, generó tranquilidad entre los ciudadanos y seguidores del mandatario.

Detalles de la Intervención

La cirugía se llevó a cabo en horas de la mañana y duró aproximadamente tres horas. Los médicos aseguraron que la hernia estaba ubicada en una zona crítica, lo que hacía necesaria la intervención quirúrgica.

Reacciones y Apoyo

Tras conocerse la noticia, un amplio número de funcionarios y colegas políticos han expresado su apoyo a Llaryora. Las redes sociales se han inundado de mensajes de aliento, destacando la importancia de su liderazgo en la provincia.

Próximos Pasos en la Recuperación

Se espera que el gobernador comience su rehabilitación dentro de los próximos días, bajo estricta supervisión médica. El equipo de salud ha indicado que la recuperación completa podría tomar varias semanas, durante las cuales Llaryora seguirá atendiendo los asuntos del gobierno de manera virtual.

Impacto en la Gestión Provincial

A pesar de su recuperación, el gobernador aseguró que continuará trabajando para garantizar la atención a los ciudadanos, enfocándose en la gestión de la crisis sanitaria y económica que enfrenta la provincia.