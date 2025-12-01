Exlegislador acusado por Mondino de ocultar propiedades en su declaración jurada

El fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, ha señalado al exlegislador Alejandro Antonio Ruiz por no declarar varios inmuebles y un automóvil en su declaración jurada presentada al asumir su cargo en 2019. Esta controversia lo distingue de otros casos como el de Oscar González, quien sí reportó propiedades, pero avaluadas en cifras cuestionables.

La acusación se centra en la supuesta falta de inclusión de propiedades que le pertenecen a Ruiz, lo que llevó a Mondino a formular cargos de “falsedad u omisión maliciosa en la inserción de datos en la DDJJ”, conforme al artículo 268 (3) del Código Penal. Ruiz ya fue interrogado y, a través de su abogado Lucas Colazo, ha rechazado las acusaciones y optado por no declarar.

¿Quién es Alejandro Antonio Ruiz?

Alejandro Ruiz destacó en su carrera política como tres veces jefe comunal de Bañado de Soto antes de asumir como legislador provincial en 2019. Su hijo, Fabricio Ruiz, se convirtió en el alcalde más joven de la provincia, al asumir el cargo a los 19 años. Al ocupar su nuevo puesto, Ruiz debía detallar en su declaración jurada todos sus bienes, incluyendo propiedades, vehículos e ingresos.

El fiscal Anticorrupción llevó a cabo varias diligencias y aseguró documentos antes de decidir acusar a Ruiz y convocarlo a declaración indagatoria.

Después de cuatro años en la Legislatura, Ruiz permanece activo en la función pública y actualmente se desempeña como director del Centro Cívico de Cruz del Eje, inaugurado en diciembre pasado en presencia de autoridades provinciales como el gobernador Martín Llaryora y la vicegobernadora Myrian Prunotto.

La Perspectiva Legal

El defensor Lucas Colazo explicó a Perfil CÓRDOBA que la declaración jurada de Ruiz se realizó conforme a las directrices proporcionadas por su contador. Según el abogado, no se incluyó información que «no contaba con el respaldo documental». Además, destacó que la validez de la declaración jurada depende de dos formularios: el Formulario A, presentado en Escribanía de Gobierno, y el Formulario B, enviado a la Legislatura.

Colazo detalló que si la escritura es anulada y no se requería su firma, el Formulario A se considera no presentado, lo que suscita dudas sobre la validez del Formulario B.

Controversias Ajenas

Ruiz no es nuevo en el centro de la atención pública. Ha enfrentado otras acusaciones, incluida una presentada por su cuñado, Néstor René Palacios, quien alegó coacción. Palacios sostiene que Ruiz influyó en su detención por motivos falsos luego de rechazar ceder parte de sus tierras para la extensión de una pista de turf.

La Fiscalía solicitó el archivo de este caso, pero el Juzgado de Control dispuso la continuación de la recolección de pruebas. Además, existe un tercer expediente relacionado con una supuesta plantación de cannabis en la finca familiar, aunque esa denuncia fue archivada.