Exministros de Defensa de Macri respaldan a Presti, pero con cautela

La confirmación de Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa genera reacciones significativas en el ámbito político argentino. Varios exministros expresaron su apoyo a esta decisión y advierten sobre los retos que enfrentará en su gestión.

Apoyo Incondicional de Julio Martínez y Oscar Aguad

Julio Martínez y Oscar Aguad, antiguos ministros de Defensa en el gobierno de Mauricio Macri, han manifestado su respaldo a la elección de Carlos Presti para la cartera de Defensa. Ambos coincidieron en que es fundamental que Presti se retire de las Fuerzas Armadas antes de asumir su nuevo rol. Presti, quien asumirá como jefe del Estado Mayor General del Ejército en enero de 2024, fue ascendido a general de brigada en 2021 y ha mantenido una carrera militar destacada.

La Visión de Martínez: «No Hay Riesgo para la Democracia»

En entrevistas radiales, Martínez aseguró que la llegada de un militar al ministerio no representa un peligro para la institucionalidad democrática. “Después de más de 40 años de democracia, nuestras Fuerzas Armadas están consolidadas, bajo control civil y al servicio del poder político», enfatizó. Además, defendió el nombramiento de Presti, subrayando que su ascenso se basa en méritos individuales y no en su legado familiar.

Regularización de Cargos Militares

Martínez también destacó la necesidad de regularizar la trayectoria de los militares en la política. Recordó un caso de su gestión donde un militar ostentaba un cargo sin haberse retirado, lo que consideró una irregularidad. «Es esencial que esta situación se aclare», comentó.

Críticas y Cuestionamientos

Por su parte, Aguad calificó el nombramiento de Presti como «audaz», pero se mostró escéptico sobre la conveniencia de que un militar dirija la cartera. En declaraciones a la prensa, planteó preguntas sobre la fusión de roles entre la política de defensa y la administración militar, sugiriendo que esto podría complicar la gestión efectiva del ministerio.

El Legado Familiar de Presti y la Justicia Social

Martínez también abordó los cuestionamientos sobre el pasado familiar de Presti, recordando que su padre sirvió en un contexto difícil y haciendo hincapié en que el juicio por “portación de apellido” es injusto. “No podemos caer en la generalización. Juzgar a alguien por su apellido es un camino peligroso”, afirmó.

Prioridades en la Gestión de Presti

A medida que se acerca la fecha de asunción, Martínez indicó que es crucial que el nuevo ministro aborde urgencias en el sector, como la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y la modernización del equipamiento militar. “Contar con tecnología avanzada es vital para nuestras fuerzas», argumentó.

Perspectivas de Luis Petri

El dirigente nacional Luis Petri también celebró la designación de Presti, resaltando que marca un cambio de paradigma en la política de defensa. “Nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y la decisión del Presidente es acertada”, dijo, sugiriendo que este nombramiento representa un giro respecto a la era anterior centrada en el análisis de crímenes de la dictadura.

El Compromiso del Nuevo Ministro

A medida que la nueva gestión se prepara para asumir, el compromiso de Carlos Presti con la defensa de la nación será crucial. La comunidad espera que su liderazgo aborde los desafíos contemporáneos con eficacia y rigor.