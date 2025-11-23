Exnovia de Liam Payne revela su historia tóxica en un impactante documental

La modelo y ex pareja del cantante de One Direction, Liam Payne, está preparando un documental que promete desenterrar los secretos de su tumultuosa historia de amor, las cicatrices de su separación y los dolorosos momentos que precedieron a la trágica muerte del artista.

Un Proceso Doloroso al Descubierto

Maya Henry, quien mantuvo una relación con Liam Payne entre 2018 y 2022, se encuentra trabajando junto a HBO y una productora independiente para crear un documental que explore los momentos más oscuros de su vínculo. Esta producción promete ofrecer un vistazo íntimo a su relación, marcada por conflictos legales, acusaciones de adicción y manipulación emocional.

Un Relato de Intimidación y Acoso

Antes de la trágica muerte de Payne, ocurrida en Buenos Aires, Maya expresó su angustia a través de un video en TikTok, donde relató el calvario que vivió tras su separación. Según sus declaraciones, el acosador constante que enfrentó por parte de los seguidores de Liam ha sido devastador, ya que la culpan por lo sucedido incluso un año después de su partida.

Impacto en la Familia de Liam

Un informante comentó a The Sun que la producción de este documental podría ser devastadora para aquellos cercanos a Liam. Se anticipa que abordará no solo su relación, sino también los problemas legales que se manifestaron en sus últimos días. Henry había enviado a Payne una carta de cese y desistimiento justo antes de su muerte, exigiendo que se detuviera toda comunicación entre ellos.

Un Testimonio Sin Filtrar

Maya busca, a través de esta película, dar voz a su experiencia, una narrativa que siente que ha sido ignorada por los medios masivos. Su objetivo es contar el impacto emocional que la relación tuvo en su vida y reabrir un diálogo sobre la salud mental y la responsabilidad en un contexto tan expuesto como el de la fama.

Adicciones y Relaciones Dañinas

En un comunicado, Maya afirmó que la relación se vio arruinada por las adicciones de Liam, y no por una falta de amor. “Cualquiera que haya estado con un adicto entiende lo difícil que es”, manifestó, explicando que su deseo de ayudarlo se convirtió en una carga emocional abrumadora.

La Vida de Liam Después de Maya

Post-separación, Liam formó una nueva relación con Kate Cassidy, quien lo acompañó en sus últimos días en Argentina. Hasta la fecha, ella no ha comentado sobre las declaraciones de Maya acerca de su relación, pero ha compartido su propia experiencia de duelo en redes sociales.