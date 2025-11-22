Exolímpico canadiense, acusado de narcotráfico, ¿orquestó el asesinato de un testigo del FBI en Colombia?

Impactante Caso de Narcotráfico: Un Exolímpico y su Abogado en la Mira del FBI

El escándalo ha estallado: un exesquiador olímpico, implicado en un vasto imperio de narcotráfico, y su abogado se encuentran en el centro de una investigación que ha conmocionado a América del Norte.

Un testigo del FBI fue asesinado en Medellín, Colombia, tras recibir un inquietante consejo de su abogado: «Si lo matas, el caso se caerá.»

El Asesinato que Desencadenó la Investigación

El fiscal estadounidense Bill Essayli afirmó que el abogado Deepak Paradkar, asesoró a Ryan Wedding, un exdeportista olímpico, en un momento crítico de su carrera en el crimen. Este consejo se ha relacionado con el asesinato de un testigo clave, Jonathan Acebedo-García, quien fue abatido en un restaurante colombiano.

Conexiones Peligrosas

Según un documento judicial de 54 páginas, el Departamento de Justicia de EE. UU. detalla cómo Wedding y Paradkar, junto a otros 19 miembros, estarían vinculados a esta operación criminal. Paradkar habría sido recompensado con relojes lujosos a cambio de sus servicios legales.

Atrapados en la Red de Crimen

Diez individuos, incluido Paradkar, enfrentan extradición a EE. UU., y aunque aún no han presentado declaración de culpabilidad, las acusaciones son graves. Wedding, por su parte, permanece prófugo. Las autoridades ofrecen 15 millones de dólares por su captura, advirtiendo que podría someterse a cirugía plástica para escapar de la justicia.

Las Raíces del Imperio Criminal

Las autoridades presentaron a Wedding como el líder de una vasta red de narcotráfico, que se agrietó tras la interceptación de sus cargamentos en California. Paradkar, en su papel de abogado, habría facilitado acceso a información perjudicial para ciertos mensajeros asociados con Wedding, a quienes el exdeportista deseaba eliminar.

Un Viejo Conocido del Crimen Organizado

Wedding, apodado «el Pablo Escobar contemporáneo», fue un snowboarder que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de 2002. Su carrera deportiva se desvaneció dando paso a un oscuro camino en el narcotráfico, alcanzando cifras impresionantes de ingresos anuales, cerca de mil millones de dólares.

Cazador y Cazado

A medida que el caso avanza, se ha ido revelando un mapa complejo de traiciones y asesinatos. Wedding, que se creía alejado de la vida criminal, se ha revelado como un inquietante actor en una intrincada trama de violencia y narcotráfico.

El destino de Wedding y su red de cómplices parece aún incierto, mientras las autoridades continúan trabajando para desmantelar este imperio criminal. Las repercusiones de este caso se sienten en todo el continente, señalando un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico.