Expectativas en el Protagonismo | Noticias

El último informe de Vistage Argentina revela la percepción de los líderes empresariales sobre la economía y sus proyecciones para el futuro, destacando un panorama complejo pero con signos de resiliencia.

Confianza en tiempos inciertos

Vistage Argentina ha publicado los resultados del Índice de Confianza Empresaria del tercer trimestre de 2025, basado en las opiniones de 393 líderes empresariales de diversos sectores. Esta encuesta sugiere un leve descenso en la confianza en comparación con el trimestre anterior, aunque se aprecia un optimismo moderado en la gestión interna.

Percepción del entorno económico

Del análisis realizado, se desprende que el 25% de los empresarios considera que la economía ha mejorado en el último año, mientras que un 50% señala que ha empeorado. Sin embargo, la mirada hacia el futuro es más positiva: un 45% de los encuestados espera una mejora económica en el próximo año.

Expectativas de ventas y rentabilidad

Con respecto a sus propias empresas, el 51% confía en un aumento en el volumen de ventas, aunque un 40% prevé una disminución en la rentabilidad. Por otro lado, el 52% espera que la facturación aumente, mostrando un enfoque en la expansión a pesar de los retos económicos.

Inversiones y precios estables

En cuanto a la inversión en activos fijos, el 54% de los empresarios indica que se mantendrá sin cambios, lo que sugiere un enfoque cauteloso. La proyección sobre el comportamiento de precios también es optimista: el 48% estima que permanecerán estables, mientras que un 35% anticipa un aumento.

Desafíos empresariales

La incertidumbre económica se posiciona como el principal desafío del 37% de los empresarios. Otros problemas importantes incluyen el manejo de las finanzas y el aumento de costos, que preocupan al 21% y 18%, respectivamente.

Proyecciones de inflación y tipo de cambio

Por último, las proyecciones para este año indican que la inflación alcanzará el 41% y que el tipo de cambio se situará en $1.620 por dólar hacia finales de 2025.

Vistage, originada en Estados Unidos, inició su trabajo en Argentina en 2006 y continúa siendo una referencia para los líderes empresariales del país.