Expertos afirman que la corrección de Bitcoin concluyó en USD 80,000

Arthur Hayes, exCEO de BitMEX, anticipa un cambio positivo en el mercado de criptomonedas, sugiriendo que el último descenso de Bitcoin podría haber tocado fondo en los u$s80.000.

El mercado de criptomonedas ha vivido semanas de intensa volatilidad, mostrando una caída superior al 35% desde sus picos históricos, donde Bitcoin alcanzó los u$s80.500.

El Contexto del Mercado Cripto

Arthur Hayes, reconocido como una de las voces más influyentes en el ámbito cripto, afirmó que el nivel de los u$s80.000 servirá como un nuevo punto de partida para Bitcoin. A pesar del panorama incierto, su análisis sugiere que la corrección ha llegado a su fin.

La Influencia de la Reserva Federal

Hayes enfatiza que la volatilidad ha estado ligada a los cambios en la liquidez en EE.UU. A medida que la Reserva Federal se prepara para concluir su etapa de endurecimiento monetario, el entorno que ofrece a los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas, se tornará más favorable.

Expectativas para el Próximo Ciclo

Según el exCEO, el fin del programa de endurecimiento cuantitativo (QT) previsto para diciembre y un aumento en los préstamos de los bancos estadounidenses en noviembre darán un nuevo impulso al mercado cripto.

Optimismo Cauteloso en el Análisis de Hayes

“Es posible que veamos alguna fluctuación por debajo de los u$s90.000, e incluso un nuevo retroceso en la zona baja de los u$s80.000, pero creo firmemente que ese nivel permanecerá estable”, compartió en su cuenta de X. Destacó que ha comenzado a realizar pequeñas adquisiciones de Bitcoin y tiene planes de aumentar su inversión el próximo año.

Un Mercado en Movimiento

Hayes mantiene un optimismo cauteloso. A pesar de que la volatilidad seguirá presente a corto plazo, el cambio en las condiciones de liquidez será crucial para permitir que los compradores retomen el control del mercado.

La Visión de un Nuevo Florecimiento

Con el fin del ajuste monetario de la FED, se espera que surja una nueva ola de capital hacia activos digitales, consolidando los u$s80.000 como un soporte firme. Sin embargo, algunos analistas advierten que la presión regulatoria y la incertidumbre económica global podrían poner en riesgo esta estabilidad.