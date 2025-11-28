Expertos: La prueba de cáncer de próstata no debe ser de acceso general en el Reino Unido

Los expertos del Comité Nacional de Screening de Reino Unido se han manifestado en contra de un programa de detección generalizada del cáncer de próstata, una decisión que ha causado consternación entre organizaciones benéficas y defensores de la salud masculina.

Un Programa Selectivo para el Cáncer de Próstata

En lugar de ofrecer un screening universal a todos los hombres, el comité ha recomendado que únicamente se realicen pruebas a aquellos hombres con un historial confirmatorio de variantes del gen BRCA1 o BRCA2, que los predisponen a formas más agresivas de cáncer a edades tempranas. Este grupo podría ser evaluado cada dos años entre los 45 y 61 años.

Riesgos y Beneficios: Un Delicado Equilibrio

El análisis del comité sugiere que los potenciales daños de un screening universal superarían a los beneficios. Si bien podría haber una leve reducción en las muertes por cáncer de próstata, se anticipa un aumento significativo en el número de diagnósticos innecesarios. La evidencia en torno a la idoneidad de la detección entre hombres negros, quienes tienen un mayor riesgo de esta enfermedad, se considera insuficiente y poco clara.

El Debate Político y Social

El secretario de salud, Wes Streeting, ha manifestado su intención de profundizar en la evaluación de la evidencia presentada en este borrador. La recomendación será objeto de una consulta pública de 12 semanas antes de que se emita un dictamen final en marzo.

El Impacto del Cáncer de Próstata en la Población Masculina

Este cáncer es el más común entre hombres, afectando a uno de cada ocho. En el Reino Unido, se reportan alrededor de 55,300 nuevos casos y 12,200 muertes anualmente. La falta de un programa de screening se atribuye a la baja fiabilidad del test de antígeno prostático específico (PSA).

Desigualdades en el Diagnóstico

Uno de cada cuatro hombres negros será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida, y este grupo presenta un mayor riesgo de diagnósticos tardíos, pero el comité no apoyó screening debido a la incertidumbre en los datos actuales. Se estima que un screening anual podría resultar en un 44% de sobre-diagnósticos, generando ansiedad y efectos secundarios indeseados de tratamientos innecesarios.

La Respuesta de las Organizaciones y Expertos

Algunas organizaciones, como Cancer Research UK, apoyan la decisión del comité, señalando que no hay pruebas concluyentes suficientes que respalden el screening para otros grupos. Sin embargo, entidades como Prostate Cancer UK y Prostate Cancer Research, junto a figuras públicas, han expresado su decepción, considerando que muchos hombres seguirán en riesgo de diagnósticos tardíos.

Compromiso con la Salud Masculina

Streeting ha afirmado su deseo de implementar un programa de screening respaldado por evidencia, resaltando la urgencia en la mejora de tiempos de diagnóstico y tratamiento. En el último año, 193,000 pacientes han recibido diagnósticos oportunos de cáncer.