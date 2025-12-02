Expertos Revelan que la Pobreza Multidimensional en Argentina Llega al 67% y No al 31,6% Oficial

Un destacado investigador del Conicet sostiene que la actual metodología del INDEC para medir la pobreza es obsoleta y limitada, enfocándose solo en cuestiones monetarias. Esta revelación plantea interrogantes sobre la realidad social del país.

Martín Maldonado, experto en pobreza y políticas sociales, ha cuestionado la metodología que utiliza el INDEC para evaluar la pobreza en Argentina. Según el investigador, este sistema fue creado en 1985 y se centra únicamente en los ingresos monetarios frente al costo de una canasta básica de alimentos, lo que resulta insuficiente para una valoración precisa de la pobreza.

Limitaciones de la medición actual

Maldonado explicó en una entrevista que la medición oficial compara el ingreso de unas 40,000 familias con el precio de alimentos básicos. Esto deja de lado aspectos cruciales como:

Servicios públicos, educación, salud, esparcimiento y transporte.

Diferencias en las mediciones de pobreza

Existen diversas metodologías para medir la pobreza en Argentina, cada una con resultados dispares. Entre las cifras presentadas por Maldonado, la medición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) mostró un 6.7% de población pobre en 2022, mientras que la línea de pobreza oficial del INDEC alcanzó el 31.6% en 2025. Por otro lado, la Universidad Católica Argentina reportó un alarmante 67.5% en 2024 y un 51% en el índice de Nivel Socioeconómico para este año.

Una analogía impactante

Para ejemplificar su crítica, Maldonado utilizó una metáfora médica: “Imaginen a un paciente con cáncer que se accidenta y se fractura. Al ir a terapia intensiva, solo se mide su fiebre, ignorando la gravedad de su estado. Esto es similar a cómo los medios informan sobre la pobreza en el país”.

Las implicancias políticas de un cambio

El investigador también se refirió a las razones detrás de la inercia en la actualización de la metodología. Cambiarla podría implicar una valoración del 67% de pobreza, en contraste con el 30% actual, lo que traerá repercusiones políticas desfavorables para el gobierno. Además, una medición más exhaustiva requeriría un aumento significativo en las asignaciones sociales, un paso que muchos gobiernos evitarían.

La experiencia internacional

Esta metodología multidimensional se utiliza en países como México, Brasil y Chile. En Argentina, hay iniciativas similares desde 2010, aunque limitadas a un número pequeño de hogares, evidenciando la necesidad de una evaluación más robusta y representativa.