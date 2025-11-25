Explosión de un Cohete Innovador de SpaceX

¡Alerta en SpaceX! Explota el Booster 18 en ensayo clave para Starship

Un nuevo contratiempo sacude a SpaceX, pues la explosión del Booster 18 durante una prueba crítica genera incertidumbre sobre el futuro de los vuelos espaciales de la compañía.

25 de noviembre de 2025

El Booster 18, uno de los más recientes cohetes de SpaceX, sufrió una grave explosión el pasado 20 de noviembre en Starbase, Texas, mientras realizaba una prueba de presión. Este incidente suscita inquietudes sobre el avance del programa Starship y sus futuras misiones.

Detalles del incidente en Starbase

La explosión se produjo un día después de que la empresa trasladara el propulsor para sus ensayos preliminares. SpaceX había presentado al Booster 18 como el primer modelo de la tercera generación (V3) de los Super Heavy, crucial para la próxima fase del programa Starship.

Este ensayo tenía como objetivo evaluar los sistemas de propulsión renovados y la estructura del cohete. Lamentablemente, se registró una «grave anomalía» durante la prueba, resultando en una explosión que fue captada por numerosos observadores.

Impacto en el cronograma de las misiones espaciales

El desenlace de esta prueba plantea serias dudas sobre la misión Starship 12, que dependía de este cohete para su lanzamiento. Tanto SpaceX como la NASA, que tiene colaboraciones para el desarrollo de transporte lunar bajo el programa Artemis, expresaron su preocupación por los efectos de este contratiempo en los plazos del proyecto.

El Booster 18 ofrecía innovaciones significativas, incluidas mejoras en los motores Raptor y en su estructura. Ahora, la compañía debe reassess los protocolos de prueba y ajustar sus planes de desarrollo.

SpaceX sigue rumbo a un año récord de lanzamientos

A pesar del revés con el Booster 18, 2025 ha sido un año destacado para SpaceX. La empresa ha perdido el miedo al fracaso, completando más de 100 lanzamientos desde Florida y estableciendo un nuevo récord en la industria espacial.

El rendimiento de los cohetes Falcon 9 ha sido fundamental en este sentido, con varios propulsores alcanzando más de 20 misiones gracias a su reutilización, lo que a su vez ha reducido costos y fortalecido su modelo de lanzamiento frecuente.

Mirando hacia 2026, SpaceX se ha propuesto realizar 170 misiones, un objetivo ambicioso que incluye vuelos de Falcon 9 y Falcon Heavy, así como la consolidación de la Starship para misiones orbitales y, potencialmente, un primer vuelo a Marte con robots Optimus.

Elon Musk ha reafirmado su compromiso de continuar innovando a pesar de los obstáculos, asegurando que cada desafío es una oportunidad de aprendizaje. «El camino hacia Marte y la Luna no será lineal», afirmó en sus redes sociales.