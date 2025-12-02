F-16 aterrizan en Córdoba el 5 de diciembre

El esperado arribo de seis aviones F-16 a Argentina marca un capítulo significativo en la modernización de la Fuerza Aérea. Este martes, los aviones iniciarán su viaje desde Canarias hacia Brasil, antes de aterrizar en el país.

Seis F-16 adquiridos a Dinamarca están en camino a Argentina, con una salida programada para este martes desde Canarias hacia Natal, Brasil. Desde allí, continuarán su viaje hasta el Área de Material Río Cuarto en Las Higueras, con su llegada confirmada para el 5 de diciembre. Esta flota incluye cuatro aeronaves biplazas y dos monoplazas, pilotadas conjuntamente por expertos daneses y argentinos.

Ceremonia de Presentación con Autoridades Nacionales

Con gran expectativa, se ha anunciado que el 7 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia oficial de presentación de los F-16 en Río Cuarto. El presidente Javier Milei, junto al actual ministro de Defensa, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Presti, estarán presentes en este evento, que tendrá acceso restringido por motivos de seguridad en la base militar.

Tribunas Abiertas para la Comunidad

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, ha anunciado que se habilitará un espacio especial para que la comunidad local pueda presenciar el arribo de los aviones. “Los F-16 llegan el 5 de diciembre y el 7 habrá un acto con Milei. Estaremos habilitando tribunas en el Corralón para que la gente pueda observar. Les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales para más detalles,” indicó Lucchesi en una entrevista con Puntal.

Un Recorrido Espectacular por el País

Después de su presentación en Río Cuarto, los F-16 realizarán pasajes aéreos el 6 y 7 de diciembre sobre lugares emblemáticos como la Avenida de Mayo y la Casa Rosada. Posteriormente, se dirigirán el 8 de diciembre hacia Mendoza, San Luis y Córdoba, continuando así con su participación en una agenda de exhibiciones aéreas en todo el país.