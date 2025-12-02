Factores Clave Detrás de la Cosecha Récord de Trigo: Inversión y Clima Favorable

La producción de trigo en Argentina está experimentando un crecimiento sin precedentes, lo que promete un impacto significativo en el mercado internacional. Exploramos las claves detrás de este fenómeno con Gonzalo Agusto, presidente de la Asociación Argentina de Trigo.

El trigo argentino registrado en la presente campaña se proyecta como una de las mejores de la historia, con expectativas que superan los 25 millones de toneladas. Gonzalo Agusto, presidente de la Asociación Argentina de Trigo y economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, destacó la magnitud de este momento: «Es un honor ser el presidente de la Asociación, pero también un gran desafío».

Factores Clave para la Cosecha Récord

Con cifras que alcanzan las 25,5 millones de toneladas, Argentina podría recuperar su posición como el cuarto mayor exportador mundial. Esta proyección, un aumento del 37% respecto al año anterior y un 14% sobre el récord de 2021/22, se atribuye principalmente a dos elementos: «Un productor que ha realizado importantes inversiones y un clima favorable», explicó Agusto.

Desafíos en el Horizonte: Caída de Precios

A pesar de la buena noticia, Agusto también advirtió sobre la presión que enfrentan los precios, tanto a nivel interno como externo. «Nos encontramos con una significativa caída en los precios debido a que los principales exportadores están ofreciendo volúmenes muy altos», señaló. Además, la carga impositiva que enfrenta el trigo argentino, con una exportación del 9,5%, representa un desafío adicional para los productores.

Buscando Competitividad Internacional

La notable cosecha implica que Argentina deba reforzar su competitividad global. «Para competir efectivamente, necesitamos ofrecer precios más atractivos», afirmó Agusto. Resaltó la importancia de mantener relaciones estables con los compradores internacionales: «Si no cumplimos con nuestros compromisos, podemos perder mercados», advirtió.

Calidad del Grano: Un Factor Decisivo

A medida que avanza la cosecha, surgen interrogantes sobre la calidad proteica del trigo. «Todavía estamos en proceso, así que podrían surgir problemas específicos», comentó Agusto. Además, el mercado ya prevé ajustes en los precios según la calidad del grano: «Dependiendo de las características, el productor podría recibir bonificaciones o descuentos», concluyó.