Fallece a los 84 años el intendente de Berazategui, Juan José Mussi

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, ha fallecido a los 84 años, dejando un legado imborrable en su comunidad. Su partida marca un hito en la historia del municipio y del peronismo bonaerense.

Mussi, quien se encontraba internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela debido a complicaciones pulmonares, tuvo una trayectoria política de casi 40 años, siendo seis veces intendente del distrito. Su aportación ha sido fundamental en cada uno de los proyectos que transformaron la vida de sus vecinos.

Un líder comprometido con su gente

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por fuentes cercanas al peronismo, que expresaron su dolor en un comunicado: «Hoy despedimos a un gran intendente y a un compañero que dedicó su vida a mejorar la calidad de vida en su comunidad».

El municipio destacó su legado, presente en las calles y obras que impulsó: «Su dedicación y compromiso con la justicia social marcarán el camino para todos nosotros».

Su legado en el ámbito político

Médico de profesión, Mussi ocupó también cargos de relevancia como ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable a nivel nacional. Su trayectoria política es un testimonio de su pasión por el servicio público.

En los últimos meses, Mussi había manifestado su deseo de mantenerse al margen de las disputas internas dentro del peronismo, dejando claro su enfoque en las necesidades de Berazategui. “Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío”, afirmó en referencia a las tensiones políticas existentes.

Reconocimiento de sus colegas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también rindió homenaje a su memoria al recordarlo como «un gran intendente y peronista de toda la vida». Sus compañeros políticos, como el ex funcionario provincial Leonardo Martínez Herrero, lamentaron su partida y manifestaron que se trata de una «pérdida irreparable para Berazategui y el peronismo».

El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, también se unió al duelo, describiendo a Mussi como un “militante incansable, referente histórico del peronismo y un compañero ejemplar”. En su mensaje, extendió su cariño a la familia y amigos del intendente, enfatizando la tristeza que causa su ausencia.