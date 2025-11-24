Fallece Jimmy Cliff, ícono del reggae y leyenda cultural

El icónico músico jamaicano Jimmy Cliff, conocido por su impacto en el reggae, falleció a los 81 años. Su esposa, Latifa Chambers, confirmó la triste noticia a través de las redes sociales, agradeciendo el apoyo incondicional de sus seguidores a lo largo de su carrera.

Un recorrido por la vida de un pionero

James Chambers, conocido artísticamente como Jimmy Cliff, nació en 1944 en St. James, Jamaica. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, pero también por una rica espiritualidad comunitaria, lo que reflejó en sus letras y música. Recuerda que iba a la escuela descalzo y utilizaba su dedo para lavarse los dientes.

El salto a la fama

En su adolescencia, Cliff se mudó a Kingston, donde comenzó a destacarse en concursos de talento y estudios de grabación. Su sencillo Hurricane Hattie lo posicionó como una promesa en el mundo del ska, abriendo las puertas a su éxito internacional en las décadas de 1960 y 1970.

Temas que resonaron en todo el mundo

Cliff se convirtió en una de las voces más emblemáticas del reggae con canciones como Many Rivers to Cross, Wonderful World, Beautiful People, y, sobre todo, aquellos himnos de esperanza como You Can Get It If You Really Want y I Can See Clearly Now. Su estilo melódico y su mensaje de lucha social trascendieron fronteras, conquistando audiencias en Estados Unidos, Europa y África.

Un impacto en el cine y la cultura

En 1972, Cliff protagonizó la película The Harder They Come, un filme que fue clave en la difusión del reggae y el cine jamaicano. La banda sonora, liderada por sus canciones, se considera un clásico. Esta película marcó un antes y un después en la representación cultural de Jamaica.

Compromiso social y legado

Cliff mantuvo un fuerte compromiso con las causas sociales a través de su música. Sus letras abordaron temas de desigualdad y discriminación, siendo su tema Vietnam elogiado incluso por figuras como Bob Dylan, quien la calificó como la mejor canción de protesta. Su conexión con África fue igualmente profunda, fomentando causas humanitarias en varias ocasiones.

Años de gloria y reconocimiento

En honor a su aporte cultural, fue condecorado con la Orden del Mérito de Jamaica y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2010. Su álbum Rebirth (2012) ganó un Grammy y lo revitalizó en la escena musical, seguido de Refugees (2022), que abordó temáticas migratorias y colaboraciones con artistas contemporáneos.

Un legado que perdura

Cliff fue un puente entre la tradición caribeña y la música global, dejando un legado que influenció a generaciones de artistas, incluyendo a Bob Marley. Su voz auténtica y su mensaje de resistencia siempre fueron el centro de su arte.

La partida de Jimmy Cliff cierra un capítulo importante en la historia del reggae. Su último mensaje instaba a la igualdad, libertad y autenticidad, un reflejo de la filosofía que guió su vida y carrera.