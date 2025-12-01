Fallece Nicola Pietrangeli, ícono del tenis italiano

Nicola Pietrangeli, un ícono del tenis en Italia y figura fundamental en la historia del deporte, falleció a los 92 años, dejando un vacío irreparable en el corazón de sus seguidores. Recordado como el primer italiano en conquistar un Grand Slam, su vida estuvo plagada de logros y admiración.

La Federación Italiana de Tenis y Pádel anunció la triste noticia: «El tenis italiano llora a su ídolo». Pocos meses antes de su deceso, Pietrangeli compartió con los medios que había superado una batalla contra el cáncer, aunque manifestó su lucha contra el paso del tiempo: “Vencí al cáncer, pero no a la vejez”.

Un Héroe del Tenis

Pietrangeli brilló en la historia del tenis, ganando el prestigioso Roland Garros en dos ocasiones, en 1959 y 1960. Además, ostenta el récord de más partidos disputados en la Copa Davis con un total de 164 encuentros. Hasta este 2023, su épica victoria en 1976 seguía siendo la única ‘Ensaladera’ para Italia, hasta que el equipo actual comenzó un nuevo capítulo de triunfos.

Un Legado Impecable

Considerado una leyenda, también triunfó en el torneo de Roma en dos ocasiones y acumuló un total de 48 títulos durante su carrera. En 1963, se alzó con una medalla en los IV Juegos del Mediterráneo, donde venció al español Manolo Santana en la final celebrada en Nápoles.

Reflexiones de un Amigo

Angelo Binaghi, presidente de la FITP, expresó su dolor por la pérdida: «El tenis italiano pierde a su mayor símbolo y yo pierdo a un amigo. Pietrangeli no fue solo un campeón, fue el primero en enseñarnos a ganar honestamente. Su legado nos enseñó a soñar en grande».

Desafíos Personales en sus Últimos Días

En su vida personal, Pietrangeli pudo atravesar momentos difíciles. A mediados de este año, su hijo Giorgio, un destacado surfista de 59 años, falleció tras enfrentar una grave enfermedad. Él mismo lidiaba con constantes dolores, como compartió en una emotiva entrevista: “Quisiera un día sin dolor, pero el malestar es permanente”.

Un Viaje desde Túnez hasta Italia

Nacido el 11 de septiembre de 1933 en Túnez, Pietrangeli llegó a Roma tras la expulsión de su familia. Su amor por el tenis floreció en el país, donde también forjó amistades memorables con figuras como Tato Soriano, Guillermo Vilas y José Luis «Batata» Clerc.

Un Recuerdo Especial en Argentina

En 2014, Pietrangeli visitó Argentina durante una serie de Copa Davis, donde el equipo italiano, capitaneado por Martín Jaite, se llevó la victoria. En una entrañable entrevista, recordó su experiencia en la final de Roland Garros 1961, donde una anécdota divertida involucraba la cena que pagó a su rival, Manolo Santana, tras perder.