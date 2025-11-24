Fallece Udo Kier, icónico actor alemán de más de 200 películas, a los 81 años

Udo Kier, el destacado actor alemán reconocido por su versatilidad en más de 275 películas, ha fallecido a los 81 años. Su pareja, Delbert McBride, confirmó la triste noticia.

Kier, quien hizo historia en el cine de Hollywood y europeo a través de papeles memorables en películas de grandes directores como Rainer Werner Fassbinder y Lars von Trier, murió en un hospital de Palm Springs, California, según lo comunicó su amigo, el fotógrafo Michael Childers, en redes sociales. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su deceso.

Un ícono del cine de terror

Con su mirada penetrante, Kier fue conocido por interpretar villanos y personajes inquietantes, destacando en papeles de vampiros y nazis. Su carrera abarcó cine, televisión, videos musicales y videojuegos, consolidándose como un actor característico por sus interpretaciones memorables. «Me gustan las películas de terror», expresaba, «porque si tienes papeles pequeños, es mejor ser malvado y asustar a la gente que ser un hombre común que se va a casa a ver a su familia. Las audiencias te recordarán más.»

Un inicio marcado por la adversidad

Nacido como Udo Kierspe en Alemania en 1944, su llegada al mundo estuvo marcada por un bombardeo en el hospital donde nació. Creció en una familia con muchas dificultades, lo que lo llevó a trabajar muy joven para escapar de una realidad difícil. A los 16 años, se unió a futura leyenda del cine, Rainer Werner Fassbinder, en un bar de Colonia, lo que cambiaría el rumbo de su vida.

Un giro inesperado hacia la actuación

Tras mudarse a Londres para aprender inglés, fue descubierto en una cafetería. Su primer gran papel llegó con el filme de terror de 1970, «Mark of the Devil», que dio inicio a una larga trayectoria. Un encuentro fortuito con el director Paul Morrissey en un avión lo catapultó a la fama, interpretando a Frankenstein y Dracula en las películas de Warhol.

Colaboraciones memorables

La carrera de Kier estuvo marcada por colaboraciones con grandes cineastas. Trabajó con Lars von Trier en varias producciones, incluyendo «Breaking the Waves» y «Melancholia». En la década de 1990, Gus Van Sant le ofreció su primer papel en Hollywood en «My Own Private Idaho». Además, participó en proyectos de Madonna y tuvo cameos en clásicos como «Ace Ventura: Pet Detective” y “Blade”.

Una carrera prolífica y diversa

En sus últimos años, Kier continuó brillando en la pantalla con papeles en películas como «Brawl in Cell Block 99» y «Swan Song», donde interpretó a un peluquero retirado que se embarca en una última aventura. Su último trabajo fue en «The Secret Agent», un thriller político, y su voz se escuchará en un próximo videojuego del aclamado Hideo Kojima.

“Cien películas son malas, 50 las puedes ver con una copa de vino y 50 son buenas”, decía Kier sobre su vasta carrera. Su legado perdurará en el corazón de sus seguidores y en la historia del cine.