Fallece uno de los guardias nacionales heridos en tiroteo en Washington

Un tiroteo en la capital estadounidense dejó en luto a la Guardia Nacional, tras el fallecimiento de la joven especialista Sarah Beckstrom en un ataque ocurrido días antes de Acción de Gracias.

MARTINSBURG.- Este miércoles, la comunidad militar y el país entero se vistieron de luto tras la muerte de Sarah Beckstrom, una prometedora guardia nacional de 20 años, quien fue víctima de un violento tiroteo en Washington, DC. Trump lamentó su pérdida en una llamada a los militares, recordando su valía y dedicación.

Detalles del trágico suceso

Beckstrom, oriunda de Virginia Occidental, se encontraba en el cumplimiento de su deber cuando recibió disparos que le costaron la vida. Durante la misma situación, el sargento de la Fuerza Aérea, Andrew Wolfe, de 24 años, resultó gravemente herido.

Una joven valiente y admirada

En sus palabras, Trump describió a Sarah como “una joven muy respetada y una persona magnífica”. Su dedicación a la Guardia Nacional fue ejemplar, destacando por su desempeño desde el inicio de su servicio en junio de 2023.

Contexto del tiroteo

El ataque se produjo a pocas cuadras de la Casa Blanca, en un momento en que las tropas de la Guardia Nacional respondían al incremento de fuerzas federales en la región. El tirador, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, también resultó herido en el intercambio de disparos.

Estadía crítica y mensajes de esperanza

Wolfe, quien permanece en estado crítico, ha sido descrito por su padre, Jason Wolfe, como “un luchador”. En medio de esta dolorosa situación, la familia ha pedido oraciones por su recuperación.

Implicaciones políticas tras el ataque

El ataque ha desatado un debate sobre las políticas de inmigración. Trump anunció una revisión de asilos y “green cards” de países considerados de preocupación, incluyendo naciones de América Latina y Asia. La medida busca reforzar la seguridad nacional tras este hecho trágico.

Reacciones y declaraciones

En un comunicado en redes sociales, Trump calificó el acto de “malignidad” y subrayó que los inmigrantes que no muestran amor por el país no son bienvenidos. Este incidente trágico sigue generando repercusiones en la opinión pública y el entorno político.