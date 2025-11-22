Falleció Jellybean Johnson, el baterista que definió el funk para Prince, Rihanna y Janet Jackson

Falleció Jellybean Johnson, el icónico baterista y productor musical

La música pierde a una leyenda: Jellybean Johnson, famoso por su trabajo con Prince y su papel en The Time, ha fallecido a los 69 años, dejando un legado imborrable en la industria.

La familia de Johnson confirmó su muerte repentina la noche del viernes, sin especificar la causa. Este destacado músico, cuyo nombre real era Garry George Johnson, fue un pilar del funk y R&B, siendo parte de momentos inolvidables de la música contemporánea.

Un Tributo de Sheila E. La reconocida artista Sheila E. expresó su profundo dolor en redes sociales, recordando a su querido amigo. «Estamos devastados por esta noticia. Rezo por su familia y todos los niños. Era un ser humano amable, extremadamente talentoso y divertido», escribió, añadiendo un toque personal al lamentar que había olvidado su cumpleaños, recordándole el cariño que siempre tuvo por él.

Los Inicios de una Estrella Nacido el 19 de noviembre de 1956 en Chicago, Jellybean se trasladó a Minneapolis en su infancia, donde cultivó su pasión por la música de manera autodidacta. Su carrera despegó al unirse a Flyte Tyme, que posteriormente se transformó en The Time, destacando junto a figuras como Morris Day y Jesse Johnson.

La Conexión con Prince En 1981, Prince lo integró en su universo musical durante su colaboración con Warner Bros., lo cual marcó el inicio de una era dorada para Johnson. Su participación en la película Graffiti Bridge de 1990 consolidó aún más su figura en el mundo del espectáculo.

Un Productor Multifacético A lo largo de su carrera, Jellybean no solo brilló como baterista, sino que también dejó su huella como productor. Su trabajo con artistas como Janet Jackson, incluyendo el exitoso Black Cat, fue fundamental en el éxito del pop de los 90. Además, colaboró con figuras como Patti LaBelle, Human League y Cherrelle, contribuyendo a la evolución de sus sonidos.

Legado y Últimos Proyectos En 2008, Johnson compartió el escenario con Rihanna en la 50.ª edición de los Premios Grammy, resultado de una carrera llena de reconocimientos. En sus últimos años, dirigió la Jellybean Johnson Experience, brindando su experiencia a artistas emergentes y fomentando el talento local.