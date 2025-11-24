Falleció Omar Souto, emblemático gerente de las Selecciones Argentinas

El fallecimiento de Omar Souto, emblemático gerente de la Selección Argentina, ha dejado una profunda huella en el mundo del fútbol. Su dedicación y calidez marcaron la vida de quienes tuvieron la suerte de compartir momentos con él.

Un Pionero del Fútbol Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino anunció con gran pesar la partida de Omar Souto, un pilar fundamental en la historia de las selecciones nacionales. «Gracias por tu solidaridad y compromiso con la albiceleste», expresaron en sus redes sociales, reflejando la tristeza que embarga al ámbito futbolístico.

Recuerdos que Permanecerán

Los que siguieron la trayectoria de la selección recordarán las divertidas anécdotas e interacciones entre Souto y los jugadores. En especial, las famosas bromas que se hicieron virales durante el Mundial de Rusia, donde se evidenció la cercanía que tenía con los futbolistas, quienes lo consideraban una figura entrañable.

Momentos Inolvidables

Una de las situaciones más recordadas sucedió durante un viaje en micro, cuando Sergio Agüero y Ángel Di María, al verlo dormido contra el vidrio, decidieron asustarlo. El sobresalto de Souto generó risas y se convirtió en un recuerdo entrañable entre los compañeros.

Un Vínculo Especial con Messi

Omar Souto no solo fue un apoyo para el equipo, sino que también jugó un rol crucial en la carrera de Lionel Messi. Fue él quien contactó a la familia del astro para facilitar su llegada a la Selección Argentina, asegurando que el talentoso delantero pudiera lucir con orgullo la camiseta nacional.

Momentos de Triunfo

Souto estuvo presente en momentos emblemáticos, como la primera citación de Messi a la Selección Sub 20. Su relación con el capitán se tornó muy cercana, al punto de ser parte de la celebración posterior a la victoria en la Copa América 2021 y los festejos en Qatar 2022.

Un Guerrero hasta el Final

A pesar de su enfermedad, Souto continuó visitando el predio de Ezeiza, donde sus apariciones siempre eran recibidas con cálido afecto. El año pasado, hizo una aparición conmovedora en una práctica de la selección, en silla de ruedas, lo que dejó una profunda impresión en jugadores y cuerpo técnico.

La Influencia de Souto en el Desarrollo de Jugadores

Omar dejó su huella no solo en Messi, sino en muchos otros talentosos jugadores. Motivó y guió a figuras como Dibu Martínez en sus momentos complicados, ayudándolos a encontrar su camino hacia el éxito y la confianza.

Un Homenaje a un Grande del Fútbol

La partida de Omar Souto es una pérdida irreparable para el fútbol argentino. Su dedicación, cariño y compromiso serán recordados por siempre, no solo por los que lo conocieron, sino por toda una nación que sigue vibrando con los colores de la albiceleste.