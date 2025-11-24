Familia de Lomas de Zamora pierde todo en devastador incendio: ‘Perdí todo’

Un brutal incendio en dos fábricas de plástico este lunes madrugada ha dejado a una familia sin hogar, mientras los vecinos enfrentan la angustia de la destrucción que los rodea.

El Fuego Comienza

Alrededor de las dos de la mañana, un voraz incendio se desató en una fábrica de envases plásticos en la intersección de Emerson y Gabriela Mistral, en Villa Centenario. Las llamas, que alcanzaron más de dos metros de altura, rápidamente se extendieron a un galpón contiguo donde se elaboraban juguetes. A pesar del esfuerzo de al menos 16 dotaciones de Bomberos, el fuego continuó ardiendo durante horas.

Destrucción Total

Las primeras revisiones de daños revelaron que el incendio no solo arrasó con las fábricas; también destruyó una vivienda completamente. Melani Abeleira, quien se encontraba sola en su casa en ese momento, recordó la confusión e incertidumbre que sintió al escuchar ruidos extraños. «Pensé que me estaban robando», confesó, y al asomarse se encontró cara a cara con una pared de llamas. «Salí descalza, no pude llevarme nada», añadió con lágrimas en los ojos.

El Impacto en la Comunidad

Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, pero el avance del fuego había causado estragos. Cristian Gustavo Green, director de Defensa Civil, informó que la casa en Gabriela Mistral 126 era una de las más afectadas, con riesgo de colapso debido a la caída de una pared del depósito.

Voces de los Vecinos

Una amiga de la madre de Melani comentó que la fábrica, conocida en la zona por más de 40 años, fue un pilar de la comunidad. Muchos vecinos, incluidos amigos de la familia Abeleira, compartieron recuerdos de sus experiencias laborales allí. La tragedia también afectó a otras viviendas en la cuadra, donde se reportaron daños estructurales.

Relatos de Pánico

María Eugenia, madre de una joven que vive en un departamento contiguo a la fábrica, narró el terror que vivieron. «Escuché explosiones, parecían disparos. Si no hubiera estado despierta, ni me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando», recordó mientras observaba su hogar, ahora inhabitable debido a las grietas y el calor ocasionado por el incendio.

Una Familia Desplazada

Con su hogar reducido a escombros, Melani enfrenta la dura realidad. «Perdí todo, hasta mis documentos y mi computadora», expresó desgarrada. Aunque su madre y hermana no estaban en casa durante el incidente, su regreso a un hogar destrozado es inminente.

Un Futuro Incertidumbre

A medida que los Bomberos continúan trabajando entre los restos humeantes de la fábrica, la comunidad espera la evaluación de daños mientras respiran aliviados de no haber tenido víctimas fatales. El olor a plástico quemado persiste en el aire, y el barrio entero se une en un mar de tristeza y esperanza por un futuro incierto.