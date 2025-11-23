Familia de nena asesinada en Tucumán alerta sobre posible ‘sello mafioso’ en el ataque

La conmoción invade a Tucumán tras el fallecimiento de Zoe, una niña de 7 años, quien recibió un disparo mientras jugaba en el patio de su hogar. Su madre sugiere que el ataque pudo haber estado vinculado a conflictos previos con un conocido grupo delictivo.

El viernes pasado, alrededor de las 16:30, un grupo de cuatro individuos armados ingresó a la vivienda familiar en el barrio San Cayetano. Testigos relatan que dos de los agresores llegaron en motocicleta, mientras que los otros dos llegaron a pie. Sin previo aviso, comenzaron a disparar hacia la casa sin importar que había niños jugando en el patio.

El Trágico Ataque

Durante el ataque, uno de los disparos alcanzó a Zoe en la cabeza, provocando una herida grave. La pequeña fue llevada de urgencia al Centro de Atención Primaria y luego al Hospital de Niños, donde lamentablemente falleció el sábado por la tarde.

La bala provocó un orificio de entrada y salida en la cabeza de la niña.

Contexto del Conflicto

Claudia, la madre de Zoe, mencionó que el ataque podría estar relacionado con un conflicto anterior con el llamado “clan Juárez”. Según su versión, cuando intentó presentar una denuncia, la policía le exigió brindar un testigo, lo que complicó sus esfuerzos por buscar justicia.

Detenciones y Avances en la Investigación

En respuesta al brutal ataque, las autoridades han detenido a cuatro sospechosos, entre ellos dos menores de edad. Los adultos están bajo prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación por parte de la Unidad Fiscal de Homicidios, liderada por el fiscal Pedro Gallo.

Los Sospechosos y Sus Antecedentes

El principal sospechoso ha sido identificado como «Chueco», junto a otros tres individuos que poseen antecedentes delictivos. Las fuerzas de seguridad ejecutaron una serie de allanamientos que llevaron a la captura de todos los presuntos implicados en el crimen.

Cuatro sujetos han sido detenidos por el crimen.

Las autoridades continúan indagando sobre las circunstancias de la muerte de Zoe y el contexto del ataque, mientras la comunidad se encuentra en estado de shock ante esta lamentable pérdida.