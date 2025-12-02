Familiares de joven agredida atacan a maestras con agua hirviendo en escuela

Un ataque sin precedentes se desató en la Escuela N° 29 “Hipólito Bouchard” cuando familiares de una alumna involucrada en una pelea arrojaron agua hirviendo a dos maestras, desatando una ola de preocupación en la comunidad educativa.

La violencia estalló el pasado viernes en Pablo Nogués, Buenos Aires, cuando una adolescente de 16 años fue atacada por dos compañeras en la vía pública. El episodio, que fue grabado y rápidamente viralizado en redes sociales, muestra una brutal escena de agresión.

En el inquietante video, se escucha a una de las agresoras instando a su cómplice: “¡Rompele la boca! ¡Dale la cabeza contra el piso!”. La víctima, Brisa, intentaba defenderse mientras estaba en el suelo.

Un conflicto que se intensifica

Más tarde, esa misma jornada, la situación escaló cuando familiares de Brisa, incluyendo a su madre y hermanas, arribaron a la escuela. Allí, destruyeron el portón del comedor y agredieron a dos auxiliares docentes, arrojándoles el agua caliente destinada a la merienda de los alumnos.

Sin embargo, la madre de la joven, Belén, negó la versión de los hechos ofrecida por la escuela. “A mi hija le pegaron entre dos: ellas son hermanas”, afirmó, añadiendo que el ataque se produjo cuando Brisa abandonaba el colegio.

Declaraciones y réplicas

Belén también mencionó que su familia había intentado ingresar a la escuela para protegerla. “La gente de la escuela no quería dejar salir a mi hija”, expresó, admitiendo la presencia de su familia, pero desestimando las versiones de agresión grupal.

Consultada sobre las razones detrás de la pelea, Belén manifestó que “se trata de asuntos de adolescentes”. Tras el ataque, Brisa regresó a la escuela en busca de ayuda, lo que provocó otro conflicto.

Consecuencias físicas y emocionales

La otra menor involucrada en el incidente no ha sido identificada, pero se confirmó que existía una mala relación previa entre ambas. “Ahora mi hija está en proceso de recuperación. Le hicieron placas y radiografías, y le dejaron el hombro dislocado”, relató Belén.

Reacciones de la comunidad educativa

Laura Sosa, docente de la institución, habló en Facebook sobre la situación. “Las compañeras que estaban preparando la merienda fueron atacadas y sufrieron quemaduras”, denunció, subrayando el impacto emocional que se vivió en el colegio. “No podemos dejar de pensar qué hubiera sucedido si el comedor estaba lleno de niños”, agregó.

Movilización y reclamos

Ante la gravedad de lo sucedido, desde los «Docentes Autoconvocados de Malvinas Argentinas» convocaron una marcha para exigir justicia por las maestras agredidas. En su comunicado, resaltaron que “los hechos de violencia hacia docentes y auxiliares son cada vez más recurrentes”.

Finalmente, expresaron su frustración al señalar que hasta el momento no han recibido apoyo ni pronunciamiento de los sindicatos como Suteba o UPCN, dejando a sus colegas en una situación de vulnerabilidad.