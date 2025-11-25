Familias en Crisis: La Morosidad se Triplicó en el Último Año, Revela el BCRA

Un nuevo informe del Banco Central revela un preocupante incremento en la morosidad entre las familias argentinas, lo que plantea serios desafíos para el sistema financiero. Con los créditos en alza, la situación económica de los hogares se complica.

Morosidad en Aumento: Familias en la Mira

Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la morosidad de los hogares se ha convertido en un foco rojo dentro del sistema financiero. En septiembre, el ratio de irregularidad en los créditos al sector privado alcanzó 4,2%, un aumento significativo de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Las familias lideran este indicador, con una mora del 7,3% en sus préstamos, muy por encima del 1,7% que enfrentan las empresas.

Un Aumento Preocupante en la Capacitación de Pago

A pesar de un crecimiento del 0,5% mensual en el crédito al sector privado, el incremento en la morosidad resalta la fragilidad financiera de los hogares. Este fenómeno surge en un contexto donde, aunque comenzó a recuperarse el crédito, los ingresos de las familias aún están rezagados. La recomposición salarial ha sido parcial y los compromisos adquiridos en un ambiente de alta inflación están pesando cada vez más.

En el último mes, más de 4.700 nuevos deudores se sumaron a las hipotecas, y el total anual se incrementó en 41.200. Sin embargo, esto no se traduce en una mejor situación para las familias, que enfrentan una creciente presión sobre sus gastos, sobre todo en cuotas de tarjetas y préstamos personales.

Consumo y Ahorro bajo Estrés

El informe también señala que, aunque el consumo no experimenta un crecimiento significativo en los saldos, la presión sobre las cuotas se intensifica. La combinación de nuevos créditos y el contexto económico actual presenta un desafío para las familias argentinas que buscan equilibrar su situación financiera.

Contrastes: Empresas Más Estables

A diferencia de la situación de los hogares, el panorama para las empresas es más optimista. La morosidad en el financiamiento empresarial se mantiene en 1,7%, mostrando una mayor resiliencia. El crédito a las empresas, tanto en pesos como en moneda extranjera, ha crecido, impulsado principalmente por los sectores industrial y agropecuario, y manteniendo una calidad de cartera relativamente estable.

Prepárense: Bancos con Sólido Colchón Financiero

Las entidades bancarias se presentan en una posición robusta, con un colchón de previsiones que cubre el 102% de las financiaciones en situación irregular. Esto significa que, en promedio, los bancos tienen respaldadas todas las deudas problemáticas, lo que les permite afrontar el aumento de la morosidad sin comprometer su solvencia.

Así, aunque la morosidad en las familias está en aumento y se concentran en el segmento más vulnerable, los bancos parecen estar preparados para manejar esta situación sin poner en riesgo el sistema financiero.