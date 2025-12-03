Farage Advierte que Acuerdo con los Tories Perdería Votos para Reform UK, Niega Pacto Electoral | Actualización Política en el Reino Unido

Título: Farage Rechaza Pacto con Conservadores: La Clave de Reform UK para las Elecciones

Bajada: El líder de Reform UK, Nigel Farage, asegura que un acuerdo con los conservadores en su forma actual podría perjudicar a su partido. A medida que se intensifican las especulaciones sobre alianzas electorales, su declaración enfatiza su desconfianza hacia el partido tradicional.

Farage Afirma que Un Pacto con los Conservadores Costaría Votos a Reform UK

En medio de crecientes rumores de un posible acuerdo electoral entre Reform UK y el Partido Conservador, Nigel Farage ha desmentido la idea, calificándola de «falsa». Sin embargo, su negación revela matices que despiertan interés y especulación.

Un Futuro Incertidumbre

Según un informe de The Financial Times, Farage ha indicado a los donantes que anticipa un pacto entre ambas formaciones políticas de derecha antes de las elecciones, ya sea una fusión o una cooperación para facilitar la victoria de Reform UK.

Uno de los donantes mencionó que Farage cree que tal acuerdo solo podría realizarse bajo sus condiciones, en parte debido a una sensación de traición por un pacto anterior con los conservadores durante las elecciones de 2019.

Rechazo Radical

En una publicación reciente, Farage sostuvo que:

“Un acuerdo con ellos, tal como están, costaría votos». Añadió que, tras 14 años de mentiras y desconfianza, es «ridículo» pensar que podría trabajar con el partido conservador.

Mirando hacia el Futuro

Sus comentarios son significativos, especialmente en contexto de las próximas elecciones al parlamento escocés y al Senedd de Gales, donde se espera que Reform UK obtenga buenos resultados, superando al Partido Conservador en las encuestas.

Una Asunción de Poder

Farage también señaló que, a medida que avancen las elecciones, los conservadores podrían perder su estatus como un partido nacional. “Los conservadores dejarán de ser un partido nacional después de mayo”, enfatizó.

Diálogo Político en el Horizonte

Si bien Farage se muestra firme en su rechazo a un pacto inmediato, se ha especulado sobre la posibilidad de que en el futuro exista algún tipo de colaboración bajo un liderazgo diferente en el partido conservador. Muchos analistas consideran que es solo cuestión de tiempo antes de que surjan nuevas alianzas.

Agenda Política del Día

Hoy, el líder de la oposición, Keir Starmer, se enfrentará a Kemi Badenoch en un PMQs, donde es posible que se aborden estos temas candentes.