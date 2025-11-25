Fausto Spotorno advierte: Un dólar a 2000 multiplicaría la pobreza e inflacionaría la economía

Una devaluación abrupta del dólar podría tener consecuencias devastadoras para la economía argentina, advierte el economista Fausto Spotorno.

En una reciente entrevista, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, subrayó que de llevarse a cabo una devaluación repentina del dólar hasta 2000 pesos, Argentina enfrentaría un incremento significativo en la pobreza y una escalada de la inflación.

La Crítica Situación Financiera de Argentina

Durante su aparición en Modo Fontevecchia, transmitido por Net TV y Radio Perfil, Spotorno enfatizó que el principal desafío para el país radica en la falta de acceso al financiamiento internacional, un tema que ha generado serias preocupaciones sobre las reservas del Banco Central.

El Futuro del Acceso al Financiamiento

El economista explicó que la reciente desmentida de que existiera un crédito inmediato de los bancos a Argentina expone la necesidad urgente de estructurar una deuda con el exterior, dado que el país tiene vencimientos de 15,000 millones de dólares el próximo año. Esto lleva la pregunta a la mesa: ¿de dónde se conseguirán los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones?

Desafíos en la Obtención de Reservas

Spotorno señala que, aunque eventualmente Argentina regresará a los mercados internacionales, los tiempos son críticos. “En enero y febrero, el país enfrentará primeros vencimientos significativos, lo que exige una solución inmediata”, destacó.

El Peligro del Riesgo País

El riesgo país se mantiene alta, y el analista predice que, aunque podría haber oportunidades más atractivas para emitir deuda en el futuro, la situación actual demandará atención urgente. “Para enero y febrero, no creo que sean viables las salidas al mercado. En cambio, se necesitará una estrategia que incluya el uso de reservas, que es precisamente lo que el gobierno busca evitar”, explicó Spotorno.

Expectativas Económicas y el Consumo

A medida que el contexto político se reconfigura después de las elecciones, Spotorno prevé un posible rebote en el consumo. Aseguró que la gente comenzará a liberar sus ahorros acumulados, impulsando así la reactivación del mercado. Sin embargo, advirtió que este rebote no necesariamente se traducirá en un crecimiento sostenido sin las inversiones adecuadas.

El Impacto del Riesgo Político

“Los argentinos han aprendido del pasado. Cada elección genera ansiedad y miedo, lo que desencadena acciones preventivas como la compra de dólares”, comentó sobre la tendencia de la población a refugiarse en monedas más seguras ante situaciones de incertidumbre.

Consecuencias de una Devaluación Abrupta

Spotorno concluyó que un incremento del dólar a 2000 pesos no solo aumentaría la inflación, sino que también podría resultar en una caída abrupta de los ingresos, afectando gravemente a la clase trabajadora y aumentando la brecha de pobreza en el país.