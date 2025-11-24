Fechas de Inicio de Clases en Buenos Aires

El Ministerio de Educación de la Ciudad ha anunciado el nuevo calendario escolar para 2026, incluyendo las fechas de inicio de clases y las horas mínimas que deben cumplirse.

Fechas Clave del Ciclo Lectivo 2026

Los jardines de infantes y las escuelas primarias comenzarán las actividades académicas el miércoles 25 de febrero, mientras que los estudiantes de nivel secundario iniciarán el lunes 2 de marzo. Este año, se garantiza el cumplimiento de los 190 días de clase establecidos por las autoridades educativas.

Carga Horaria Mínima por Nivel Educativo

Conforme a la resolución 484/24 del Consejo Federal de Educación, cada nivel tendrá una carga horaria mínima específica: 760 horas para educación primaria, 900 horas para secundaria, y 570 horas para nivel inicial.

Criterios para el Cómputo de Días de Clase

Los días de clase efectivos son aquellos en los que se completan al menos 4 horas reloj de actividades pedagógicas. De no cumplirse con la carga horaria mínima, se deberán implementar estrategias de recuperación.

Finalización del Ciclo Lectivo

El ciclo escolar de 2026 concluirá el viernes 18 de diciembre para todos los niveles educativos, asegurando así un cierre uniforme en las instituciones.

Comunicado del Ministerio de Educación

Las autoridades confirmaron que este calendario busca optimizar el aprendizaje de los estudiantes y reafirmaron el compromiso con el cumplimiento de la resolución mencionada.

Detalles Adicionales sobre las Regulaciones Educativas

Los distritos están obligados a seguir las pautas del Consejo Federal de Educación, y la reciente asamblea núm. 147 fue un paso importante para ratificar los contratos y obligaciones afines para el próximo ciclo académico.

Calendario escolar 2026

Refuerzos en la Educación

Durante el 2025, el inicio de clases se realizó el 24 de febrero para niveles inicial y primario y el 5 de marzo para secundario. Con el nuevo calendario, se busca mantener la constancia y el compromiso educativo.

Para más información sobre el calendario escolar, se pueden consultar los comunicados oficiales elaborados por el Ministerio de Educación.