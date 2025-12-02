Fechas y Cómo Conseguir tus Entradas

La icónica voz de Led Zeppelin, Robert Plant, regresa a Argentina después de una década, trayendo consigo su nuevo álbum Saving Grace y una propuesta musical renovada. No te pierdas esta oportunidad única de ver a un maestro en acción.

A 10 años de su último concierto en el país, Robert Plant vuelve para presentar *Saving Grace*, su más reciente trabajo, junto a su nueva banda liderada por la talentosa Suzi Dian. Esta emocionante actuación tendrá lugar el 10 de mayo en el emblemático Teatro Gran Rex, en el marco de su gira «Rugido de otoño».

Una Noche Única en el Teatro Gran Rex

Este espectáculo será una función íntima y exclusiva, donde el músico británico llevará al público a un viaje sonoro que abarca el folk, el blues y la música de raíces, acompañado de un excepcional grupo de artistas. La alineación incluye al baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista Matt Worley y el violonchelista Barney Morse-Brown.

Regreso a la Escena Local Tras Años de Ausencia

Este será el primer show oficial de Plant en Argentina desde 2012, cuando se presentó en el Luna Park. Además, se trata de su primer encuentro con el público local desde 2015, cuando sorprendió a los asistentes de Lollapalooza al unirse a Jack White en una interpretación de «The Lemon Song».

Una Nueva Era de Música Intima y Emocional

A diferencia de sus antiguas actuaciones en estadios llenos, Plant opta por un enfoque más cercano y personal. En sus propias palabras, “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música y la gente que la toca.” Su colaboración con Suzi Dian promete crear una atmósfera de complicidad y emoción.

Entradas a la Venta

Las entradas estarán disponibles a partir del 3 de diciembre a las 10 de la mañana, exclusivamente en www.tuentrada.com.ar. Se recomienda adquirir los boletos a través de la página oficial para evitar estafas.

Robert Plant: Un Ícono en Constante Evolución

Con más de 50 años de carrera musical, Plant ha logrado reinventarse manteniendo su esencia. Desde la separación de Led Zeppelin en 1980, se ha dedicado a explorar diversos géneros musicales. Su discografía, que incluye álbumes como *Pictures at Eleven* y el aclamado *Carry Fire*, refleja su constante deseo de explorar nuevos horizontes.

Colaboraciones y Proyectos Recientes

El artista también ha trabajado con figuras destacadas como Alison Krauss y Patty Griffin, lo que ha enriquecido su trayectoria musical. Su reciente proyecto, *Saving Grace*, resume esta búsqueda artística, ofreciendo temas que fusionan tradición y modernidad.

Un Evento que Marca Época

La llegada de Robert Plant a Argentina es un acontecimiento significativo para los amantes de la música. Su presencia no solo representa el regreso de un ícono, sino también la oportunidad de disfrutar de un creador que continúa rompiendo barreras y expandiendo su legado artístico.