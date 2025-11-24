Fed, ETF y la Señal Clave para un Aumento Definitivo

La criptomoneda más destacada, Bitcoin, ha experimentado un repunte que podría indicar un alivio temporal después de un severo período de ventas. Con nuevas expectativas sobre la política monetaria, esta podría ser una semana decisiva para su rumbo.

Bitcoin (BTC), la criptomoneda líder, ha mostrado un notable repunte, finalizando una fase de ventas que la había llevado a perder más del 30% desde sus picos en octubre. Tras alcanzar niveles cercanos a u$s80.000, el precio de Bitcoin se ha elevado hasta aproximadamente u$s88.600, impulsado principalmente por un cambio en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y señales de estabilización en los flujos de inversión institucional.

Los recientes comentarios de funcionarios de la Fed, que adoptaron un tono más expasivo de lo esperado, han elevado la probabilidad de un recorte en diciembre, pasando del 30-40% a alrededor del 75% en pocos días. Para un activo tan sensible a la liquidez como Bitcoin, esta corrección fue un catalizador importante. Además, los primeros indicios de estabilización en los flujos hacia los ETFs en EE. UU. han ayudado a mitigar una tendencia negativa, permitiendo que Bitcoin recupere terreno en un mercado que busca razones para volver a comprar. Para añadir un toque optimista, Trump comentó en X sobre la mejora de las relaciones entre EE. UU. y China.

Derivados: Expectativas de un Rally de Fin de Año

A pesar del repunte reciente, el panorama técnico sigue siendo frágil. Las rupturas debajo de niveles de soporte clave y la tendencia negativa de varias medias móviles mantienen a los traders en una postura cautelosa. Sin embargo, en los mercados de derivados, el posicionamiento refleja una imagen complicada. Un informe de QCP del 24 de noviembre revela un interés abierto en strikes de fin de año (incluyendo u$s85.000, u$s120.000 y u$s140.000), sugiriendo que los inversores no descartan un rally de temporada. El máximo dolor para las opciones de diciembre se sitúa alrededor de u$s104.000, un dato significativo dada la concentración de interés abierto.

Modelos alternativos sugieren que la capitulación por volumen podría haber marcado un mínimo significativo. El analista Astronomer, utilizando su modelo de velas semanales de alto volumen, encontró que patrones similares en ciclos anteriores a menudo llevaron a recuperaciones sólidas: en 8 de 11 ocasiones, estos patrones anticiparon un nuevo tramo alcista que culminó en máximos históricos.

Este análisis sugiere que hay una probabilidad considerable de alcanzar valores entre u$s112.000 y u$s118.000 en un horizonte medio, si se confirma el patrón mencionado. Aunque optimista, esta lectura depende de la validación por precio y volumen.

El analista Emiliano Luque opina que la zona de u$s80.000 podría mantenerse si la liquidez global mejora con el cierre del ajuste cuantitativo de la Fed y una aceleración del crédito bancario en EE. UU.

Por otro lado, voces más cautelosas señalan que la rotación hacia opciones de protección (puts) entre u$s80.000 y u$s84.000 indica que los operadores experimentados ya prevén una mayor volatilidad antes de apostar por nuevos picos.

La actividad on-chain y el comportamiento de los usuarios minoristas ofrecen otra perspectiva valiosa. Datos de plataformas como Lemon sugieren que mientras las instituciones han reducido su exposición, el número de usuarios con Bitcoin ha crecido casi un 9% desde el inicio de la caída, alcanzando más de 950.000 billeteras, y el 61% del volumen operado en noviembre representa compras.

Esta dinámica sugiere una base sólida de demanda (tanto de minoristas como de usuarios de exchanges locales) que perciben las caídas como oportunidades, lo que podría mitigar una nueva caída y fomentar rebotes a corto plazo.

¿Qué esperar de Bitcoin: ¿Estabilidad o un nuevo desplome?

La pregunta es: ¿cómo cerrará Bitcoin el mes? El escenario más probable mezcla ambas posibilidades: si las expectativas de recortes de tasas se mantienen y los flujos de ETFs continúan estabilizándose, BTC podría consolidar un cierre mensual alrededor de u$s95.000 a u$s105.000, con potencial para alcanzar u$s110.000 si la entrada de liquidez se sostiene.

Por el contrario, una nueva ola de retiradas en ETFs o peores datos macroeconómicos podrían arrastrar el precio nuevamente hacia u$s76.000 a u$s80.000, valores que ciertos modelos técnicos consideran soportes críticos. En caso de un severo choque de liquidez, algunas métricas sugieren un piso conservador cercano a u$s45.000, aunque este sería un escenario extremo.

Para los inversores, el mensaje es claro: hay una creciente probabilidad de un rebote técnico antes de fin de año. No obstante, la fragilidad técnica y la concentración de interés en opciones sugieren que la volatilidad podría permanecer alta.

Ante este panorama, aquellos que busquen exponer su capital deben considerar cuidadosamente los plazos, gestionar el riesgo adecuadamente y evitar un apalancamiento excesivo. El cierre de noviembre será determinante para establecer si el repunte fue una señal de recuperación o simplemente un respiro en un ajuste más extenso.