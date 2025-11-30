Federico Danton apoya la candidatura de su hermana Carla García por el Partido Aprista

Federico Danton García, hijo del fallecido expresidente Alan García, mostró su apoyo a su hermana Carla, precandidata a la primera vicepresidencia en la lista de Javier Velásquez Quesquén, en un emotivo mensaje compartido durante las elecciones internas del partido.

“Querida hermana, un saludo a la distancia. Tu esfuerzo, tu constancia y tu compromiso son dignos de admiración. Tu campaña ha estado enfocada en la alegría y la unidad, lo cual es fundamental. Estoy convencido de que este domingo la fórmula será ganadora”, expresó Federico en un video que se viralizó el mismo día de la votación.

Compromiso y Confianza en el Futuro del APRA

“Este es el camino que llevará al éxito al partido aprista en las próximas elecciones”, añadió, extendiendo sus buenos deseos no solo a Carla, sino a todos los miembros del partido que se disponen a votar y participar en este evento democrático.

Reflexiones sobre el Legado de su Padre

Federico, quien había hablado previamente sobre el suicidio de su padre en 2019 y su conexión con el APRA, subrayó que nunca permitieron que el ambiente hostil de la política los afectara en su infancia. “Mi padre se ocupó de educarme, lo que me permitió tener una infancia feliz. Creo que eso me ha blindado”, afirmó en una reciente entrevista.

Carla García: Propuestas para un Futuro Brillante

Tras emitir su voto, Carla expresó que su fórmula “representa al país y asegura la vigencia del APRA en la política nacional, garantizando cien años más de presencia en el escenario político”. En un ambiente de camaradería, también saludó a los otros candidatos, destacando la necesidad de unidad tras la contienda interna.

Retos de Seguridad en la Contienda Electoral

En conversación con medios locales, García abordó los riesgos para los candidatos en el contexto actual, señalando que la violencia organizada está causando estragos. “Desde un plan robusto en seguridad, que incluirá inteligencia operativa y combate efectivo de la criminalidad, buscamos liberar a la ciudadanía de este flagelo”, sostuvo.

La precandidata propuso un plan enfocado en inteligencia y combate urbano para enfrentar la violencia.

Normativa Electoral y Futuras Aspiraciones

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, advirtió que, si el APRA no obtiene al menos el 10% de participación de sus afiliados en estas primarias, se verá excluido de las elecciones generales de 2026. Este anuncio pone presión sobre el partido para movilizar a sus bases en un momento crucial.

García añadió que los procedimientos de exclusión de candidatos se activarán únicamente si se oculta información sobre sentencias condenatorias, lo que resalta la importancia de la transparencia en el proceso electoral.