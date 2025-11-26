Federico Glustein: ‘El dólar y el riesgo país son impulsados por factores externos’

La economía argentina se ve afectada por la inestabilidad global, lo que ha generado un aumento en el riesgo país y nuevas proyecciones sobre el futuro del dólar y el presupuesto 2026. En este contexto, el economista Federico Glustein comparte sus análisis y perspectivas.

Factores Externos y su Influencia en el Riesgo País

El economista Federico Glustein sostiene que el reciente incremento del riesgo país está directamente relacionado con la situación internacional. “Las alteraciones en el mercado cambiario y el aumento del riesgo están determinados en gran medida por factores externos”, señala.

Las declaraciones de Donald Trump sobre la política inflacionaria de Scott Bessent han sembrado dudas en el mercado. Esto es crítico, ya que “Bessent representa la estabilidad macroeconómica actual de Argentina”, principalmente por su papel en asegurar compromisos de financiamiento que son esenciales para afrontar las obligaciones del próximo año.

La Calma y la Combinación de Factores Cambiarios

Glustein indica que el esquema de bandas cambiarias probablemente se mantendrá más allá de este año. “Es probable que incluso se extienda, dado el flujo turístico, la escasez de divisas y los compromisos con el FMI”, destaca.

El economista advierte que liberar el tipo de cambio antes de marzo sería arriesgado: “Cualquier cambio abrupto podría acarrear serios problemas económicos”, agrega.

Desafíos para el Presupuesto 2026 y el Futuro Económico

El análisis del presupuesto para 2026 revela dos líneas fundamentales: el superávit fiscal y la reducción de costos estructurales. Aunque las reformas laboral y fiscal no son parte del presupuesto en sí, se consideran vitales para un manejo más eficiente de los recursos del Estado.

Respecto a las obligaciones de deuda, Glustein prevé que el Gobierno buscará financiamiento internacional si el riesgo país desciende por debajo de 600 puntos. “La continuidad de Bessent es crucial para obtener los recursos necesarios para los pagos”, explica.

Perspectivas de Crecimiento: ¿Dónde Estamos?

Aún no se vislumbra un crecimiento económico sostenido en Argentina, según Glustein. La fragilidad en sectores clave como la industria textil, tecnológica y de calzado significa que el crecimiento podría no ser inminente.

Aunque sectores como Vaca Muerta, la minería y el agro tienen potencial, no son suficiente para impulsar la economía por sí solos. “Si logramos un crecimiento constante durante varios meses, podríamos tener una mejor perspectiva para el año que viene, pero no lo veo como algo probable en el corto plazo”, concluye.