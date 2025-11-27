Federico González critica al peronismo: “No hacer nada es la peor decisión”

El analista político Federico González alerta sobre la necesidad urgente de un rearmado del peronismo, tras la reunión de cinco gobernadores que buscan revitalizar el movimiento en un contexto desafiante.

Durante su participación en Canal E, Federico González subrayó que «hay que actuar, no hay que dilatar los problemas». Refiriéndose al actual estado del peronismo, advirtió que si no se toman decisiones rápidas y precisas, el movimiento enfrentará una inminente derrota.

Los Gobernadores que busquen un Nuevo Comienzo

González mencionó que las provincias del norte, incluyendo Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Neuquén, están liderando este intento de reagrupamiento. En este sentido, destacó que comparten “una agenda común” que podría ser clave para revitalizar al peronismo.

“Las provincias del NOA viven entre el siglo XIX y el XX, con algunas percepciones del siglo XXI”, añadió el analista, quien a su vez, consideró que Neuquén, debido a su riqueza en recursos petroleros y su atractivo turístico, representa una situación particular. Sin embargo, enfatizó que el desafío es válido: “No importa si intentos anteriores no resultaron, siempre hay una oportunidad para volver a intentarlo”.

Críticas a los Líderes Actuales del Peronismo

González no escatimó críticas hacia la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, a quienes describió como una «dupla que arrastra a muchos». Afirmó que “la peor decisión es no hacer nada” y que es esencial crear una alternativa que supere esta dualidad.

Para ilustrar su perspectiva sobre la situación política actual, utilizó metáforas del ámbito deportivo. En su opinión, el peronismo debe estar a la espera de errores del oficialismo, pero al mismo tiempo, “tiene que actuar” para no perder el impulso necesario hacia la redistribución del poder.