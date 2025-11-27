Felipe Contepomi denuncia a una personalidad británica

La tensión entre Los Pumas y la selección inglesa se intensifica luego de que el entrenador Felipe Contepomi presentara una denuncia por una agresión física por parte de Tom Curry. La investigación está en marcha y se buscan pruebas clave.

Luego del reciente enfrentamiento entre Inglaterra y Los Pumas, que terminó con un marcador de 27 a 23 a favor de los británicos, surgió una controversia inesperada. Felipe Contepomi, el director técnico del equipo argentino, ha denunciado una agresión física por parte de Tom Curry en el túnel de acceso a los vestuarios.

Detalles del Incidente

Contepomi relató que, tras el final del partido, el jugador inglés se acercó a él y le propinó “un pequeño golpe”. El entrenador también describió un empujón o manotazo en el pecho, en medio de un intercambio verbal intenso.

Declaraciones de Felipe Contepomi

En sus declaraciones, Contepomi afirmó: “No se trató de un gesto físico apropiado de un profesional. Tengo 48 años y 27 de experiencia en este deporte. Lo que hizo Curry puede ser parte de su naturaleza intimidante”.

Investigación Abierta por Parte de la RFU

El periódico británico «The Guardian» informó que la Rugby Football Union (RFU) ha recibido un pedido formal para entregar las grabaciones de seguridad del túnel, material que puede ser determinante para esclarecer lo ocurrido.

Implicaciones de la Grabación

Las imágenes del circuito cerrado de cámaras, que no están disponibles en la transmisión oficial, podrían confirmar o desmentir la versión presentada por Contepomi. Si se determina que hubo una agresión, Tom Curry podría enfrentarse a sanciones por parte de World Rugby.

Consecuencias para la RFU y el Jugador

Si se comprueba alguna irregularidad, la RFU podría recibir un apercibimiento de Six Nations, organizador de la Autumn Nations Series. El futuro de Curry está en la cuerda floja, ya que una suspensión podría ser una posibilidad real.

Reflexiones Finales de Contepomi

“Quizás esa sea su forma de sentirse un matón. No sé si queremos eso en el rugby”, concluyó Felipe Contepomi, dejando en el aire una importante reflexión sobre el comportamiento dentro y fuera del campo.