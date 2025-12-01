Fenómeno Migratorio: Dónde Observarlo y los Peligros que Enfrenta

El Asombroso Viaje de las Mariposas Monarca: ¿Un Misterio Eterno?

Las mariposas monarca regresan cada año a Sierra Chincua, México, tras recorrer miles de kilómetros desde Canadá. Este fenómeno ancestral sigue intrigando a científicos y biólogos.

Un Viaje Épico: Desde Canadá a México

Cada año, millones de mariposas monarca llegan a los bosques de Sierra Chincua en el estado de Michoacán, a más de 3.300 metros de altitud. Este viaje de 4.000 kilómetros desde Canadá es un espectáculo natural que, hasta ahora, los científicos sólo logran entender parcialmente.

El Enigma de la Migración

Los registros más antiguos del fenómeno migratorio se remontan a 1975. A pesar de las diversas teorías que intentan descifrar este comportamiento, el misterio persiste. Javier Ponce Saavedra, entomólogo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, señala que se han encontrado estructuras en el cerebro de las mariposas que podrían estar relacionadas con la detección de metales y minerales presentes en su destino.

Una Herencia Genética

Ponce también sugiere que existe un componente genético que guía a las mariposas en su travesía. “Hay un legado biológico que las impulsa a seguir la misma ruta que sus antecesores”, explica.

Investigaciones en Curso

En Estados Unidos, investigadores han comenzado a utilizar microchips en las mariposas para rastrear sus trayectorias migratorias. Este enfoque promete arrojar más luz sobre la misteriosa vida de estas criaturas durante su fuga hacia el sur.

La Fuerza de la Generación Migratoria

Las mariposas se dividen en dos categorías: las migratorias y las no migratorias. La clave radica en las generaciones migratorias, que son más resistentes. “Las orugas almacenan energía crucial para el vuelo hacia su hibernación”, detalla el experto.

Desafíos para la Especie

Las mariposas monarca, cuyo nombre científico es Danaus plexippus, ahora enfrentan serias amenazas. Los bosques donde hibernan, compuestos por oyamel y pino, han sido reducidos drásticamente, ubicándolas en la Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción de la UICN.

Impacto Humano y Cambio Climático

Desde 2013, la superficie de bosque ocupada por las colonias ha registrado cifras alarmantes. En 2024, se reportó una cobertura de solo 0.9 hectáreas. Las actividades humanas, incluyendo la construcción de caminos y el uso de insecticidas, han contribuido a esta disminución, así como el cambio climático y la deforestación.

Un Atractivo Turístico de Importancia

A pesar de los desafíos, el fenómeno de la migración de las mariposas se ha convertido en un importante atractivo turístico. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, se esperan más de 800.000 visitantes y una contribución económica de más de 1.000 millones de pesos (aproximadamente 54 millones de dólares).

Visita de los Santuarios

Los turistas pueden explorar cinco santuarios en Sierra Chincua, Senguio, El Rosario en Michoacán, y Piedra Herrada y San Mateo Almomoloa en México, todos los días hasta el 30 de marzo de 2026.