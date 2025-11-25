Feriado Histórico: El Calafate y Puerto Madryn, Destinos Imperdibles

El reciente feriado del Día de la Soberanía ha traído consigo un notable repunte en el turismo argentino, con un incremento del 21% en el número de viajeros. Sin embargo, el gasto promedio por turista ha mostrado una tendencia a la baja, reflejando una actitud más conservadora entre los visitantes.

Durante los cuatro días del feriado, Argentina recibió 1.694.000 turistas, lo que representa un crecimiento del 21% en comparación con el año anterior, cuando el feriado duró solo tres días. La estadía promedio se extendió a 2,3 noches, un 15% más que en 2024. Este aumento en la afluencia de turistas se atribuye a un clima favorable, una jugosa agenda nacional de eventos y la posibilidad de un fin de semana largo, que brindó más oportunidades para viajar.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, enfatizó que este ha sido “el mejor fin de semana en los últimos 15 años y sin subsidios, todo genuino”.

Destinos Más Visitados: La Patagonia y Más Allá

Dentro de la Patagonia, localidades como El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos destacaron por su alta ocupación. Entre los destinos que más movimiento generaron se encuentran Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, todos alcanzando elevados niveles de ocupación. Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos de Buenos Aires, como Tandil, también tuvieron un papel destacado en este incremento turístico.

Patrón de Gastos en el Turismo

En términos de gastos, el promedio diario por turista se situó en $91.317, lo que representa una baja del 3,7% en comparación con el año anterior. Este descenso sugiere un enfoque más cauteloso hacia el consumo, priorizando elementos esenciales como gastronomía, alojamiento y transporte.

Este comportamiento refleja el moderado poder adquisitivo de los visitantes, una tendencia que se anticipa continuará durante la próxima temporada de verano.

En total, los turistas gastaron $355.789 millones durante el fin de semana, lo que representa un impresionante incremento del 34% en términos reales en comparación con los $196.233 millones de 2024.