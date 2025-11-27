Fernando Espinoza alerta sobre el hambre en el país y solicita reducir el IVA a los municipios

La situación crítica que enfrentan las ciudades argentinas ha llevado a intendentes de todo el país a solicitar una drástica reducción del IVA, una acción vital para salvar los servicios esenciales que abastecen a la población.

En una reunión convocada por la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, hizo un llamado urgente a los legisladores. “Los municipios necesitamos herramientas reales para seguir cuidando a nuestra gente”, afirmó con firmeza.

Propuesta de Reducción del IVA: Una Necesidad Urgente

Espinoza propuso bajar el IVA aplicado a las compras y contrataciones municipales del 21% al 10,5%. Esta reducción es vista como esencial para optimizar los recursos que se destinan a áreas claves como escuelas, hospitales, seguridad y proyectos comunitarios. “Recuperar parte de lo que el Gobierno nacional les quitó a nuestras comunidades es fundamental”, subrayó. En varias provincias, se ha llegado a quitar hasta el 80% de los recursos fuera de la coparticipación, impactando gravemente a las ciudades.

Un Llamado a Priorizar las Necesidades de la Comunidad

“Las necesidades de nuestros niños, jubilados, jóvenes, docentes, médicos y personal de seguridad deben ser parte de la reforma tributaria que se avecina en Argentina”, destacó Espinoza. Enfatizó la importancia de generar soluciones concretas en lugar de más problemas.

Los Municipios: Pilares del Bienestar Comunitario

“Hoy, los municipios han ampliado su rol más allá de las tareas tradicionales. Escuchamos las necesidades de las nuevas generaciones e invertimos en políticas que buscan el bienestar integral de cada familia”, explicó. Sin embargo, esto no puede sostenerse sin una respuesta adecuada por parte del Estado Nacional.

La Urgencia de Respuestas Rápidas

Espinoza advirtió que, a pesar de que muchos gobiernos locales operan con déficit cero, es crucial que reciban respuestas del gobierno central antes de marzo. “Ningún niño, anciano o trabajador puede quedar sin lo esencial”, enfatizó. “Este es el momento para que el Estado Nacional asuma su responsabilidad y actúe con la urgencia que la población argentina necesita”.