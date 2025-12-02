Fernando Rodríguez Canedo: “Un balance muy positivo”

A medida que se aproxima el final de 2025, el panorama de la industria automotriz en Argentina presenta un balance positivo, aunque con desafíos marcados en el ámbito de las exportaciones.

Resultados Positivos y Expectativas de Crecimiento

Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA, compartió en una entrevista con Canal E que la evaluación de este año ha sido muy favorable para el sector. Aumentos en la producción y en el mercado interno son las claves del mensaje optimista: “Esperamos cerrar el año con un aumento de entre el 2 y 3% comparado con 2024, y un crecimiento del 50% en el mercado interno”, afirmó.

Exportaciones: Un área Crítica por Mejorar

Aunque los resultados generales son alentadores, Rodríguez Canedo reconoció que las exportaciones no han seguido el mismo camino. “La competitividad es nuestra prioridad actual. Necesitamos enfocarnos en mejorar para poder reanudar el crecimiento en las exportaciones”, subrayó, destacando el compromiso del sector en colaboración con el Gobierno para encarar así un futuro más optimista en 2026.

Colaboración con el Gobierno: Medidas que Generan Resultados

La reciente reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, fue un nuevo paso en su esfuerzo continuo por alinear el sector privado y estatal. Rodríguez Canedo mencionó que “las medidas propuestas han tenido un resultado significativo”, destacando una inversión de más de USD 2.000 millones en nuevos modelos por parte de las terminales en los últimos dos años, lo que repercute positivamente en la producción y el empleo.

Dinamismo del Mercado Interno

Las políticas implementadas, incluida la eliminación del primer tramo del impuesto interno, impulsaron notablemente el mercado. “Las ventas se han duplicado”, informó Rodríguez Canedo, añadiendo que uno de los segmentos ha visto un incremento de hasta el 128%. Esta respuesta resalta la importancia de la cooperación público-privada.

Desafíos Futuros: Competitividad en un Mercado Creciente

Con la llegada de nuevas marcas que planean importar vehículos, el director de ADEFA enfatiza en la necesidad de fortalecer la competitividad. “Nuestro foco debe estar en cómo ser más competitivos en las exportaciones”, reiteró. Con expectativas de un aumento en las importaciones en 2026, se hace esencial equilibrar el flujo comercial y potenciar las capacidades exportadoras del país.