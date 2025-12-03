Ferrari: ‘El Banco Central enfrenta reservas negativas y no puede cumplir sus compromisos’

La Crítica Situación Económica de Argentina: Dólar y Reservas en la Mira

La economía argentina enfrenta un desafío crítico, con reservas negativas que plantean serias dudas sobre el futuro del dólar y la competitividad industrial. En diálogo con Canal E, el economista Pablo Ferrari analiza las implicancias de esta compleja realidad.

Reservas Negativas y el Futuro del Dólar

El economista Pablo Ferrari señala que las reservas netas del Banco Central se encuentran en un alarmante déficit de 17.000 millones de dólares. Esta situación, según Ferrari, limita la capacidad del país para hacer frente a sus compromisos financieros. “Una falta de reservas podría llevar a un ajuste gradual en el valor del dólar, aunque este no sería repentino», afirmó.

Ferrari anticipa la posibilidad de que, hacia fin de año, podamos ser testigos de ajustes en el dólar que recuerden a lo ocurrido en 2017, en lo que él describe como un «movimiento entre Papá Noel y Reyes».

Otra de sus preocupaciones radica en los acuerdos asimétricos entre Argentina y Estados Unidos, que podrían afectar la competitividad del sector industrial. “Un contrato comercial bajo un tipo de cambio desventajoso podría estrangular a la industria local”, advirtió.

Inflación y Su Impacto en el Sector Empresarial

En lo relativo a la inflación, Ferrari destaca que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mantenerla bajo control, los precios continúan en aumento. «El gobierno se ha enfocado en la inflación, pero tarifas y combustibles siguen encareciéndose», comentó.

La presión sobre las empresas argentinas es evidente, con varias optando por ajustar sus modelos de negocio. “Compañías como Whirlpool están transfiriendo la producción a la importación, lo que refleja una falta de competitividad en el mercado local”, detalló.

Finalmente, Ferrari no es optimista respecto al futuro económico del país. «No veo indicios de mejora para 2026», concluyó, creando una atmósfera de incertidumbre en un panorama marcado por la inestabilidad económica global.