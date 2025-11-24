Ferro aplastó a Stella Maris en un gran partido

La escuadra de Ferro logró un contundente triunfo en su visita a Stella Maris, con un espléndido 5-1 que deja claro su dominio en el campo. Los autores de los goles fueron Max Torres, Marcos Bellido en dos ocasiones, Brian Alvear y Guillermo Villalba, mientras que Franco Coliboro anotó el gol del honor para el local.

El encuentro comenzó con Stella Maris mostrando una actitud ofensiva, acercándose al gol en los primeros minutos. Franco Coliboro casi abre el marcador con un tiro de larga distancia que pasó cerca del ángulo izquierdo, seguido de otro intento de Daniel Derbes que se fue por encima del travesaño.

Ferro se Impone Desde el Medio

Tras un inicio incierto, el equipo de Km 5 se asentó en la cancha, gracias a la destacada actuación de Claudio Ojeda. Su conexión con Laureano Ojeda y Nicolás Reyes generó numerosas ocasiones de peligro, culminando en el primer gol del partido. Guillermo Villalba desbordó por la izquierda y asistió a Max Torres, quien anotó el 1-0.

Amplía la Ventaja Antes del Descanso

A pocos minutos de finalizar el primer tiempo, una distracción en la defensa local permitió a Marcos Bellido marcar de cabeza, dejando el marcador 2-0 al finalizar el primer tiempo.

Dominio Total en la Segunda Parte

En el segundo tiempo, Ferro salió decidido a aumentar la diferencia. Apenas a los dos minutos, un centro de Ojeda fue nuevamente capitalizado por Bellido, que anotó su segundo gol, dejando el marcador 3-0.

El equipo continuó su dominio absoluto; el 4-0 fue obra de Brian Alvear, tras otra gran asistencia de Villalba. Para sellar la jornada, Guillermo Villalba anotó el 5-0, demostrando la superioridad de Ferro.

Stella Maris Logra un Gol de Alivio

En los últimos minutos, Stella Maris encontró una oportunidad a través de un penal, ejecutado por Franco Coliboro, poniendo el score final en 5-1.

Estadísticas del Partido

Goles:

P.T.: 13’ Max Torres (F), 43’ Marcos Bellido (F).

S.T.: 2’ Marcos Bellido (F), 9’ Brian Alvear (F), 25’ Guillermo Villalba (F), 34’ Franco Coliboro (SM) de penal.

Árbitro: Brian Jerosimich.

Incidencias: Expulsado Brian Paredes Jara (SM) en el minuto 80.

Cancha: Stella Maris.