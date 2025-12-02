Ferro Se Corona Campeón en Súper Seniors ‘B’

Este fin de semana, la emoción del fútbol de veteranos llegó a su clímax con partidos definitorios en la temporada 2025. Ferro se alzó como el campeón de la categoría Súper Seniors "B", tras una destacada actuación contra Petrosar.

La temporada 2025 del fútbol de veteranos sigue su curso, y este domingo tuvo momentos decisivos en dos categorías. En la cancha de Próspero Palazzo, Ferro dominó a Petrosar y se consagró campeón de la categoría Súper Seniors «B» con un marcador de 3 a 1. En el partido por el tercer puesto, Deportivo Pueyrredón superó a Argentinos Diadema con una contundente victoria de 7 a 1.

En otra parte de la competición, la cancha de Rada Tilly fue el escenario de las semifinales de la categoría Súper Masters. USMA logró avanzar a la final tras vencer a Florentino Ameghino por 2 a 1. En un emocionante encuentro, Petroquímica se impuso a Huracán en la definición por penales, después de un empate 1 a 1 durante el tiempo regular.

Resultados Clave de la Jornada

Súper Seniors «B»

3º puesto: Deportivo Pueyrredón 7 – Argentinos Diadema 1

Final: Ferro 3 – Petrosar 1

Súper Masters

Semifinales: USMA 2 – Florentino Ameghino 1

Petroquímica 1 (4) – Huracán 1 (2)