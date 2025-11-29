Fiesta Clandestina: Descontrol y Enfrentamiento con la Policía

Una celebración no autorizada en la Biblioteca Jaime de Nevares desató un caos en el barrio San Cayetano, resultando en la clausura del lugar y la intervención de las fuerzas policiales.

La madrugada del sábado, aproximadamente a las 3:20 horas, un llamado alertó a la Policía sobre una fiesta clandestina en avenidas Polonia y 10 de Noviembre. Al llegar, los agentes se encontraron con un gran número de asistentes, muchos de ellos menores, consumiendo alcohol.

Desenlace Caótico en la Celebración

Al avisar sobre su presencia, los uniformados fueron recibidos a pedradas por los jóvenes, quienes intentaron disuadir su intervención. Los agentes, superados en número y enfrentando una situación hostil, decidieron utilizar escopetas con munición anti tumulto para dispersar a los asistentes.

Clausura de la Biblioteca y Acta de Infracción

Tras el uso de la fuerza, los jóvenes comenzaron a disolverse. No se reportaron heridos en el incidente. En consecuencia, personal de Habilitaciones del Municipio acudió al lugar para labrar el acta de infracción y clausurar la biblioteca.