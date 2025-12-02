FIFA Arab Cup inicia en Doha con un brillante espectáculo y Palestina derrota a Qatar

La Copa Árabe FIFA Qatar 2025 comenzó de manera espectacular con una ceremonia que celebró la cultura y la unidad, mientras Palestina generó revuelo al vencer a los anfitriones Qatar en el primer partido del torneo.

Una Ceremonia de Apertura Deslumbrante

Más de 60,000 aficionados se reunieron en el Estadio Al Bayt, donde una impresionante muestra de 15 minutos, organizada por Katara Studios, ilustró la esperanza y renovación en la comunidad árabe. La ceremonia se estructuró en tres capítulos, representando el ascenso, la fragmentación y el renacimiento de la unidad árabe mediante música, danza y narración visual.

El evento comenzó con imágenes de Jerusalén y dos palomas de la paz, con la narración del actor sirio Rashid Assaf. La aparición sorpresa del actor británico Jeremy Irons como “El Extranjero” añadió un toque simbólico a la historia, que culmina con la caída de un gran monumento, reflejando la división en el mundo árabe. La interpretación de un coro infantil del Himno Nacional Árabe subrayó la importancia de las futuras generaciones.

La ceremonia también incluyó actuaciones de cantantes de la región y presentó las dos canciones oficiales del torneo, “Makani” y “Zamani”, que forman parte de la banda sonora del evento.

Un Torneo que Captura la Atención

La Copa está de vuelta en Qatar con 16 selecciones compitiendo del 1 al 18 de diciembre, siendo esta la segunda vez consecutiva que el país alberga el evento. La venta de entradas ha sido un éxito rotundo, con más de 700,000 boletos adquiridos, de los cuales más de 210,000 fueron comprados por aficionados que viajaron desde el extranjero.

Adicionalmente, casi 4,000 periodistas han solicitado acreditación, lo que muestra el fuerte interés mediático. Para mayor comodidad, los titulares de entradas podrán utilizar el Metro de Doha sin costo en días de partido, facilitando el acceso a los seis estadios, todos interconectados por la red ferroviaria de Qatar.

Reconocimiento Internacional y Mejores Premios

Esta edición destaca el creciente prestigio de la Copa Árabe bajo la tutela de FIFA. Tras la edición de 2021, el torneo ahora cuenta con reconocimiento internacional, con puntos de partido contabilizados en los rankings globales. Además, las nuevas regulaciones de desempate han incrementado su competitividad. Con un premio récord de 36.5 millones de dólares, se refleja la creciente relevancia del torneo en la región y en el ámbito internacional.

Palestina Logra una Victoria Histórica

Una vez finalizada la ceremonia de apertura, toda la atención se centró en el enfrentamiento entre Qatar y Palestina. En una de las sorpresas más grandes de la historia del torneo, Palestina se impuso 1-0 al equipo anfitrión. En el minuto 95, el defensor catarí Sultan Al Brake cometió un autogol, adjudicando a Palestina su primera victoria en la Copa Árabe en 59 años.

A pesar de dominar la posesión, Qatar no pudo superar a la sólida defensa palestina, que se volvió más valiente a medida que avanzaba el partido. La emocionante anotación generó una celebración efusiva en el banquillo palestino y añade presión sobre Qatar para sus próximos encuentros.

Próximos Desafíos en el Grupo A

Con este resultado, Palestina lidera el Grupo A, que verá acción de nuevo el jueves cuando Túnez se enfrente a Siria. Qatar se preparará para su próximo partido contra Túnez el domingo, mientras que Palestina buscará mantener su impulso frente a Siria ese mismo día. Un total de 16 naciones están compitiendo en este emocionante torneo, donde los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.