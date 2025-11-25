FIFA implementa estrategia para evitar un Argentina-España antes de la final

A tan solo 200 días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones, se han revelado los procedimientos oficiales para el sorteo de la fase de grupos. Este evento, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington D.C., será el primer gran paso hacia la configuración final del torneo, el cual se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El nuevo formato del Mundial se estructurará en doce grupos de cuatro equipos cada uno. Para determinar los grupos, las 48 selecciones participantes se dividirán en cuatro bombos de doce equipos, basándose en la clasificación de la FIFA del 19 de noviembre de 2025. Los países anfitriones garantizarán su lugar en el bombo 1, mientras que los últimos seis cupos se definirán en marzo mediante repechajes intercontinentales y europeos.

Detalles Clave del Sorteo

La FIFA anunció que el sorteo se llevará a cabo en un orden específico: comenzando con el bombo 1 y siguiendo con los bombos 2, 3 y 4. Cada selección se asignará a un grupo, del A al L, así como a una posición numérica que influirá en su calendario de partidos.

Condiciones para el Sábado del Sorteo

Con el objetivo de mantener un equilibrio competitivo, habrá restricciones en el sorteo. Ningún grupo podrá tener más de un equipo por confederación, a excepción de Europa, que contará con 16 selecciones. En este caso, se permitirá que hasta dos selecciones europeas compartan un mismo grupo. Los anfitriones ocuparán posiciones fijas, con México en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

Innovaciones en la Competencia

Una novedad significativa en esta edición del Mundial es la ubicación estratégica de los equipos de mayor ranking, como Argentina y España, que estarán en cuadros opuestos a partir de dieciseisavos, evitando enfrentamientos prematuros. Esta innovación busca facilitar una trayectoria clara hacia la final para los mejores equipos.

Repechajes y Equipos Indefinidos

En el bombo 4, aún hay seis equipos que no se han definido. Cuatro se determinarán en el repechaje europeo, donde competirán selecciones como Italia, Suecia y Ucrania. Las otras dos plazas provendrán de un repechaje intercontinental a realizarse en México, que incluirá selecciones de diversas regiones.

Calendario Actualizado y Distribución de Partidos

Un día después del sorteo, se publicará el calendario, que incluirá horarios y sedes para cada partido. Este proceso busca optimizar la logística y facilitar la planificación de viajes tanto para los equipos como para los aficionados, teniendo en cuenta las diferencias horarias entre las ciudades anfitrionas.