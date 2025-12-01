Géminis, el equipo que ha sorprendido en la Liga Peruana de Vóley, reveló su potencial gracias al liderazgo de Natalia Málaga. La directora técnica no duda en aplicar su estilo exigente, lo que ha llevado a sus jugadoras a alcanzar nuevos horizontes.

Un Inicio Difícil pero Triunfante

En un emocionante encuentro contra Deportivo Soan, el equipo de Géminis comenzó perdiendo los dos primeros sets, sin embargo, con un esfuerzo colectivo, logró revertir la situación y salir victorioso por 3-2. Katielle Alonzo, una de las estrellas del plantel, expresó su satisfacción tras la victoria y destacó la importancia de haberse planteado un cambio mental para el partido.

La Voz Firme de la Entrenadora

Durante el tenso encuentro, Natalia Málaga lanzó un reproche contundente que resonó entre las jugadoras. Alonzo relató que, aunque el tono fuerte de la entrenadora generó incomodidad al principio, resultó ser un catalizador necesario para elevar el rendimiento del equipo. «Nos mandó a la m…, algunas se sintieron mal, pero a nosotras, que estábamos en la cancha, nos ayudó», afirmó la atacante.

Un Giro en la Mentalidad del Equipo

Las palabras de Málaga, enérgicas y directas, como «¿de verdad quieren perder?», hicieron eco en la mente de las jugadoras y promovieron un cambio significativo en su enfoque. La sensación de urgencia transformó la energía del equipo, llevándolas a un juego más cohesivo y potente.

Katielle Alonzo compartió su experiencia del impacto de Málaga en el partido. Crédito: Géminis

Un Ejemplo de Disciplina

El triunfo frente a Soan no solo se tradujo en puntos, sino en una lección sobre la importancia del liderazgo firme. La combinación de disciplina y motivación personalizada ha contenido un efecto positivo en la actitud y el rendimiento del equipo. «Estamos entrenando mucho, estamos más unidas. Somos verdaderamente un equipo», subrayó Alonzo.

Superación Personal y Nuevo Hogar

Fuera de la cancha, Alonzo también compartió su experiencia personal al adaptarse a Perú tras enfrentar momentos difíciles en su vida. «Gracias a mis amigas dominicanas no me he sentido tan mal por el fallecimiento de mi madre. Me siento bien en Perú, me siento en casa», reflexionó, destacando el apoyo emocional que ha encontrado en su nuevo entorno.

Katielle Alonzo y Natalia Málaga durante el triunfo de Géminis sobre Soan. Crédito: Prensa club

Una Estrella en Ascenso

Alonzo se destacó como la máxima anotadora del partido, sumando 32 puntos y liderando la remontada. Su rendimiento refleja no solo su talento, sino el impacto positivo que la dirección de Málaga ha tenido en la mentalidad del equipo. Con una entrenadora así, el compromiso y la responsabilidad se convierten en pilares fundamentales para Géminis, que busca competir en la cima de la Liga Peruana de Vóley.