Filipe Luís: El legado de Simeone en busca de su primera Copa Libertadores como técnico

Con un estilo fresco y renovador, Filipe Luís se perfila como la gran esperanza del fútbol brasileño en su primera final como entrenador. Este sábado, el exfutbolista del Flamengo luchará por alzar la Copa Libertadores ante el Palmeiras en Lima.

En una época donde los entrenadores extranjeros dominan el balompié de Brasil, Filipe Luís se destaca como una figura local con un gran futuro. Tras ser discípulo del aclamado Diego Simeone, su meta es conquistar la Copa Libertadores en su primer intento, enfrentando al poderoso Palmeiras del portugués Abel Ferreira.

Un Flamengo en la Cima

El Flamengo se posiciona con firmeza como líder del Brasileirão a solo tres fechas del desenlace, después de una intensa competencia con Palmeiras. El conjunto rubronegro buscará su cuarta estrella en la Libertadores, habiendo conquistado el trofeo en 2019 y 2022, años en los que Luís formó parte del plantel.

Filipe Luís fue campeón dos veces como jugador.

Este martes, el técnico de 40 años expresó: «Estoy más feliz que nunca, haciendo lo que amo. Cuanto más presión, cuanto más difícil sea, más disfruto mi trabajo». A pesar de que su carrera como entrenador es reciente, Luís ha mostrado su alto rendimiento desde que asumió el mando del Flamengo en septiembre del año pasado, sucediendo al exseleccionador brasileño Tite.

Inicios Prometedores en el Flamengo

Su trayectoria previo a la primera división se llevó a cabo en las divisiones Sub-17 y Sub-20 del club más popular de Brasil. Con un arriesgado ascenso, el éxito llegó rápido, destacándose en la Copa de Brasil, que conquistó 41 días después de su nombramiento, junto a la Supercopa brasileña y el Campeonato Carioca en el mismo año.

Una Influencia Europea

Filipe Luís posee un enfoque de escuela europea, reflejado en su experiencia con clubes como Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea. Su relación con Simeone ha marcado su carrera: «Si estoy aquí sentado es porque él me inspiró. Me cambió la vida», reflexionó mientras se prepara para la final del torneo continental más prestigioso de América.

El Flamengo ya se encuentra en Lima, listo para la final.

Un Logro que Haría Historia

Adicionalmente, si logra la victoria, Filipe sería el segundo brasileño en alzar el trofeo continental tanto como futbolista como entrenador, uniéndose a Renato Gaúcho, quien lo hizo con Gremio. Otros uruguayos y argentinos también comparten este notable logro en la historia de la Copa Libertadores.