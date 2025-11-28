Fin de las retenciones a las exportaciones petroleras en Santa Cruz y Neuquén

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron este jueves en el Palacio de Hacienda con los gobernadores de Santa Cruz y Neuquén para firmar acuerdos que buscan revitalizar la industria del petróleo en el país.

Durante el encuentro, se llevaron a cabo acuerdos estratégicos para reformular el esquema de derechos de exportación del crudo convencional. El objetivo es fomentar la actividad en cuencas productivas, aumentar la previsibilidad para las inversiones y salvaguardar los puestos de trabajo.

Compromisos Compartidos entre Nación y Provincias

A la reunión asistieron también Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Estos acuerdos son una extensión de los firmados días atrás con Chubut y establecen un marco de colaboración entre el Gobierno nacional, las provincias y las empresas del sector.

Modificaciones en Derechos de Exportación

El Gobierno se ha comprometido a introducir cambios en los derechos de exportación, mientras que las provincias revisarán regalías y cánones. A su vez, las empresas deberán asegurar la continuidad en la producción y los planes de inversión, con el apoyo de los gremios que contribuirán mediante medidas que potencien la competitividad del sector.

Iniciativas Específicas por Provincia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó en su cuenta de X que la provincia ha establecido lineamientos claros para la reactivación del sector, incluyendo una reducción en regalías e Ingresos Brutos, con el fin de fomentar la actividad y resguardar los empleos.

“Con esta nueva herramienta, buscamos que las empresas reinviertan esos recursos y fortalezcan la actividad en toda la región”, afirmó Figueroa.

Impacto en Santa Cruz

Por su parte, Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, expresó su preocupación por la posible necesidad de importar crudo en dos años si no se implementan estas medidas. “Esto es crucial para los yacimientos maduros que tenemos en nuestra provincia. Necesitamos inversiones reales”, enfatizó.

Vidal subrayó que es vital que las empresas no solo se enfoquen en el ahorro, sino que también se comprometan a invertir, asegurando así la actividad y el empleo en la región.

El Reciente Acuerdo con Chubut

Este martes, en el marco de la misma estrategia, se firmó un acta de entendimiento con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para modificar los derechos de exportación del crudo convencional. Torres destacó que la eliminación de retenciones podría representar una inversión importante de 370 millones de dólares en la Cuenca del Golfo San Jorge, impactando positivamente en la producción y en el empleo local.