Fin de semana con lluvias y tormentas en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana marcado por la inestabilidad climática en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con lluvias y tormentas a la vista.

Según el pronóstico del SMN, el AMBA se prepara para recibir lluvias inminentes que se extenderán a lo largo del fin de semana. Este fenómeno comenzará con chaparrones durante la madrugada del sábado, seguido de un cielo parcialmente nublado que se tornará más nublado por la noche del mismo día.

Los termómetros mostrarán un cierre de semana con temperaturas elevadas, dando paso a un clima inestable en la región. Para el 29 de noviembre, se espera un descenso térmico con mínimas de 17 °C y máximas que alcanzarán los 20 °C, acompañado de un clima generalizado de mal tiempo con nublados y posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.

El sábado 29 de noviembre comenzará con temperaturas que oscilarán entre 17 °C y 20 °C. Se prevén tormentas durante toda la jornada, con vientos del este que podrían intensificar la inestabilidad climática.

Por otro lado, el domingo 30 de noviembre también presentará condiciones similares, con una mínima de 17 °C y máximas que podrían superar las del sábado. El SMN indica un 40% a 70% de probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, especialmente por la tarde, posiblemente acompañadas de ráfagas de hasta 50 km/h.