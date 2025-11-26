Fin de Semana Largo: Mar del Plata Rompe Récords Turísticos y Expectativas para la Temporada

El reciente fin de semana largo ha desatado una ola de turismo en Mar del Plata, que marca un incremento notable en la llegada de visitantes. Las estadísticas sugieren que la ciudad costera se perfila para una temporada estival prometedora.

En una conversación con Canal E, Leandro Péres Lerea, experto en turismo, compartió que la notable afluencia de turistas en Mar del Plata responde a tendencias que influirán en la próxima temporada 2025.

Los datos del último fin de semana largo demuestran un incremento del 21% en el turismo comparado con el año anterior, estableciendo nuevos récords en varios destinos, particularmente en Mar del Plata. “La coincidencia del calendario con un clima favorable generó un movimiento esperado”, explicó Péres Lerea.

Mar del Plata: Un Destino que Vuelve a Liderar

El especialista indica que la amplia oferta de alojamiento y servicios ha sido clave para que Mar del Plata mantenga su estatus de líder en turismo. Compara la ciudad con un “gran supermercado” por la variedad que ofrece, en contraposición a los destinos más pequeños. Además, destacó que la ciudad alcanzó cifras récord en ocupación hotelera, aunque el gasto de los turistas ha sido más cauteloso debido a un ajuste en el consumo.

Perspectivas para el Verano

Las cifras del fin de semana largo son un indicador claro de lo que se puede esperar en los meses venideros. “Los turistas con el poder adquisitivo adecuado continúan viajando”, señala Péres Lerea, resaltando que este público que puede permitirse vacaciones se mantiene estable. Este grupo, de hecho, considera esencial tomarse un tiempo de descanso.

Un fenómeno que promete repetirse es el aumento en las reservas de último momento. “El modelo de reservas espontáneas funcionó muy bien el año pasado”, apuntó, haciendo referencia a la rápida escalada en las reservas, que en cuestión de horas pueden pasar de un 20% a un 80% al momento de decidir viajar.

Falta de Incentivos en Buenos Aires

Sin embargo, Péres Lerea se mostró crítico ante la ausencia de políticas promocionales en la provincia de Buenos Aires, mencionando que no se están implementando iniciativas que potencien la oferta turística, a diferencia de otras provincias como Entre Ríos y Córdoba, que sí han realizado campañas atractivas.

Por Qué Mar del Plata se Consolida

El atractivo de Mar del Plata va más allá de sus playas. Como menciona Péres Lerea, hay una oferta cultural rica —cines, shoppings y una diversidad de opciones gastronómicas— que permiten disfrutar de múltiples actividades durante una estancia prolongada. Además, el reposicionamiento de la zona sur hacia un público más joven, apoyado por fiestas electrónicas y diversas propuestas en paradores, añade un factor de atractivo importante.

El fin de semana largo también ha servido como una oportunidad inmobiliaria, ya que muchos viajeros aprovechan para visitar propiedades y hacer reservas para el verano. “A medida que se acerque la temporada, nos sorprenderemos con los resultados”, concluyó Péres Lerea.