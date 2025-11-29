Fintech y AWS: Impulsando el Futuro Financiero de Latinoamérica

Las empresas ahora tienen la oportunidad de optimizar sus operaciones con las innovadoras soluciones de Veritran, que prometen agilizar trámites y centralizar la facturación de manera efectiva.

Veritran, líder en tecnología financiera, ha dado un gran paso al integrarse al AWS Marketplace, la plataforma de Amazon Web Services que facilita la adquisición de software de manera rápida y segura.

Marcelo Fondacaro, Chief Commercial Officer de Veritran, destacó: «Esta integración amplía nuestro alcance en América Latina, simplificando el acceso y acelerando la transformación digital para nuestros clientes».

Impulsando el crecimiento en América Latina

Gracias a esta colaboración, las instituciones financieras podrán gestionar la contratación de soluciones de Veritran de forma 50% más rápida. Esto se traduce en una disminución significativa de los trámites legales y una facturación centralizada, lo que optimiza el proceso de compra.

Beneficios de la integración

La plataforma permite consolidar todos los servicios en un único esquema, aprovechando compromisos de consumo existentes con AWS y reduciendo los tiempos de negociación. Además, las soluciones de Veritran están preconfiguradas para la infraestructura de AWS, facilitando así despliegues más rápidos de productos digitales.

Una experiencia centrada en el cliente

Con más de veinte años de experiencia en digitalización, Veritran se ha consolidado como un socio tecnológico esencial para el sector. Actualmente, más de 50 entidades en América Latina, Norteamérica y Europa confían en sus soluciones, que gestionan anualmente más de 50.000 millones de transacciones de manera eficiente y segura.

Las Business Solutions de Veritran están diseñadas para acelerar la innovación en los bancos, permitiendo que más de 50 millones de personas autogestionen sus finanzas diariamente. La alianza con AWS enfatiza el compromiso de ambas empresas de fortalecer digitalmente a las instituciones financieras de la región.

Transformación digital asegurada

Con un enfoque en la regulación, la seguridad y la escalabilidad, la colaboración entre Veritran y AWS tiende un puente hacia un futuro donde los productos digitales se lanzan más rápidamente, asegurando que las instituciones mantengan su competitividad en el mercado.