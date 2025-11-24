Fiscal Luciani avanza en nuevas incautaciones tras el decomiso de 20 propiedades de Cristina Kirchner

El proceso para el decomiso de 20 propiedades de Cristina Kirchner ya está en marcha, una medida que busca devolver al Estado bienes obtenidos de manera ilícita durante su gestión.

Detalles del Proceso Judicial

Una vez que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) presente a la Corte Suprema la lista de propiedades, estas comenzarán el cambio de escritura a nombre del máximo tribunal. Paralelamente, el fiscal Diego Luciani se encuentra preparando un segundo pedido para ejecutar otros bienes.

Objetivo del Decomiso

Este proceso responde a una condena por administración fraudulenta, con el propósito de restituir al Estado lo que le pertenece y compensar a la sociedad por los daños ocasionados por honestidad cuestionable, según indicaron los jueces del TOF 2.

Criterios para el Decomiso

La evaluación de los bienes se basa en un periodo que comienza el 23 de abril de 2004, momento a partir del cual se han identificado ganancias ilegítimas y perjuicios al Estado. Los bienes adquiridos después de esta fecha son considerados para el decomiso.

Responsabilidad del Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal tiene la tarea de identificar las propiedades para ser decomisadas, con el fin de cubrir un perjuicio estimado en $ 685.000 millones, resultantes de irregularidades en 51 licitaciones viales a favor de Lázaro Báez.

Próximas Etapas del Proceso

La semana pasada, los jueces firmaron una resolución que marca el inicio de un proceso progresivo, que podría incluir más propiedades en futuras etapas, en las que se ejecutarán bienes tanto de Kirchner como de Báez.

Inmuebles Complicados de Decomisar

Existen propiedades cuyas escrituras están a nombre de empresas, lo que complica su decomiso. Por ejemplo, el departamento donde Kirchner cumple arresto domiciliario pertenece a Los Sauces SA, una firma que ha estado bajo investigación.

¿Qué Pasará con los $5 Millones de Florencia Kirchner?

Los cinco millones de dólares de Florencia Kirchner, actualmente secuestrados, podrían ser incluidos en un futuro pedido. Se considera que estos fondos son producto de movimientos sospechosos durante la maniobra defraudatoria.

Transparencia en el Proceso

El Ministerio Público encamina esfuerzos para crear un sitio en su página oficial donde se detallará el uso de los bienes decomisados. La Corte Suprema también cuenta con un registro en línea que permitirá a la ciudadanía acceder a esta información.

Consecuencias para la Sociedad

Los jueces han destacado que el fraude vinculado a la administración pública no solo afectó al Estado, sino también la infraestructura vial de Santa Cruz. La reposición de estos recursos será clave para demostrar la efectividad del sistema judicial.